El Gobierno francés se plantea anular etapas del Tour por la ola de calor

Barcelona, 3 jul (EFE).- El Gobierno francés ha ordenado un refuerzo de la vigilancia durante las etapas del Tour de Francia, que entrará en territorio galo el próximo lunes tras tres jornadas en España, ante la ola de calor prevista por los meteorólogos y no descarta anular alguna jornada si considera que no puede garantizar la seguridad y asistencia sanitaria.

Así lo expresó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en una circular enviada a los delegados del Gobierno y que ha sido desvelada por el diario L'Équipe.

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"A título excepcional y de acuerdo con el organizador y el conjunto de las partes afectadas, pueden ordenar la anulación de una etapa cuando las condiciones sanitarias u operativas no permitan garantizar de forma simultanea la seguridad de los espectadores, del personal movilizado y la respuesta a las urgencias de la población", indica dicha circular.

Esta medida fue adoptada después de que los servicios meteorológicos anunciaran una nueva ola de calor, que afectará al país a partir de la semana próxima.

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Va acompañada de otras medidas de precaución, como el refuerzo de la distribución de agua entre los espectadores que se colocan en las cunetas para seguir las etapas, el reparto de gorras, abanicos y la colocación de zonas de sombra, además de lanzamiento de agua en algunos puntos para refrescar al público.

El propio director del Tour, Christian Prudhomme, aseguró que van a estar muy atentos a las condiciones meteorológicas y señaló que aumentarán el reparto de agua que generalmente efectúa la caravana publicitaria, al tiempo que se lanzarán mensajes a los espectadores para evitar riesgos.

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También señaló que se va a incrementar el reparto de hielo entre los equipos para refrescar a los corredores y el número de motos que entregan bidones de agua.

En su circular a los delegados del Gobierno, el ministro indicó también que se pueden solicitar el refuerzo de los dispositivos sanitarios en caso de necesidad en determinados puntos de la carrera y el cierre de espacios concretos donde la seguridad no pueda ser garantizada por el calor.

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También pueden ordenar la prohibición del consumo de alcohol si lo consideran necesarios, ya que eleva el riesgo de deshidratación. EFE