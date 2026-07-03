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Dos detenidos en Ibiza con 5.200 botellas de gas de la risa

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Ibiza, 3 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos hombres y ha intervenido 5.200 botellas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, además de cocaína, ketamina, tusi, cristal y unas 1.000 pastillas de éxtasis.

Los arrestados, británicos y residentes en Sant Antoni, están acusados de un delito contra la salud pública, ha informado el instituto armado.

La operación tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el Destacamento Fiscal del puerto de Ibiza-Formentera tuvo conocimiento de la llegada de dos camiones que transportaban 25 palés de botellas de óxido nitroso con destino a una empresa de alquiler de trasteros.

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Una vez en el lugar, los agentes observaron cómo cuatro hombres y una mujer descargaban los palés en varios trasteros del establecimiento.

Cuando la Guardia Civil les solicitó la documentación, los presentes emprendieron la huida, aunque los agentes lograron interceptar y detener a dos de ellos.

Además, en uno de los trasteros utilizados para almacenar las botellas hallaron 300 gramos de cocaína, medio kilo de ketamina, unos 90 gramos de cristal, 92 gramos de tusi y alrededor de 1.000 pastillas de éxtasis.

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La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar y localizar al resto de las personas implicadas en la operación. EFE

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