Desmantelada una banda que proveía de droga a traficantes de toda España, con 34 detenidos

Madrid, 3 jul (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que distribuía drogas a traficantes de todo el territorio nacional, en una operación en la que han sido detenidas 34 personas en cinco provincias.

En esta operación, que se ha desarrollado en tres fases diferenciadas, se han intervenido 126 kilos de cocaína, 10 kilos de hachís, seis de marihuana y diferentes cantidades de MDMA y cocaína, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

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La organización criminal tenía la base de operaciones en una localidad de Guadalajara, donde trataban de pasar desapercibidos, y utilizaban vehículos de alta gama con 'caletas' en su interior para transportar la droga.

Además, se han decomisado dos relojes de alta gama y 16 vehículos. EFE