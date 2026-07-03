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Deschamps: "Paraguay no ha llegado aquí solo con agresividad, tiene calidad"

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Filadelfia (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, afirmó este viernes que Paraguay, que será su rival en los octavos de final del Mundial, no ha llegado a esta instancia solo por su fama de equipo "agresivo", sino por la "calidad" que tiene.

"Paraguay no ha llegado hasta aquí, no ha eliminado a Alemania solo con agresividad. No es la agresividad lo que hace ganar un partido. Es un equipo que conoce bien su fútbol y tiene calidad", afirmó Deschamps en una rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos) en la víspera de la eliminatoria.

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"Un gran corazón. Las selecciones sudamericanas tienen eso en su ADN y es una cualidad, no un defecto. Pero si solo fuera eso, no estarían aquí", añadió Deschamps, que insistió en la "calidad" del equipo guaraní: "Una selección en octavos de final de una Copa del Mundo no llega aquí por azar".

"Han eliminado a Alemania: quizá algunos dirán que Alemania es mejor, pero al final, ¿quién se clasifica? Paraguay", dijo.

Deschamps, capitán de la selección francesa que eliminó a Paraguay en octavos de final del Mundial de 1998 en su camino hacia su primera estrella, puso el foco en la línea defensiva de la Albirroja.

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"Los defensores paraguayos son verdaderos defensores, porque lo tienen en el alma. Esa intensidad forma parte de su educación desde pequeños y, para mí, está lejos de ser un defecto, al contrario", afirmó el seleccionador francés.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el hogar de los Philadelphia Eagles de la NFL. EFE

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