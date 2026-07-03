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Del andalucismo a Vox: Turismo como moneda de cambio y gran escaparate

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María del Mar Domínguez

Málaga, 3 jul (EFE).- El pacto de gobierno entre PP y Vox consolida como moneda de cambio de la gobernabilidad en Andalucía a la Consejería de Turismo, un escaparate que permite dar visibilidad a los socios minoritarios y por el que han pasado en tres décadas el andalucismo, Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular.

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Con la llegada de la formación de Santiago Abascal, que lidera en la comunidad Manuel Gavira, se cierra un círculo: todas las ideologías que han gobernado en la Junta han cogido el timón del principal motor económico de la región, que generó en 2025 un impacto de más de 30.000 millones y una media de 482.000 empleos.

Desprenderse de Turismo ha sido tradicionalmente más asumible para los partidos mayoritarios que ceder áreas relevantes -y con mayor presupuesto- como Sanidad, Educación o Hacienda.

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En este caso, la macroconsejería que asume Gavira con rango de vicepresidente unifica su gestión junto a Desregulación, Justicia y Administración Local, muy similar a la que dirigió Juan Marín (Cs), mientras que el PP se queda el resto.

Aunque el escenario actual conlleva hacer frente a desafíos como el equilibrio entre visitantes y residentes en los cascos históricos o la sostenibilidad, el control de Turismo supone una gran proyección pública y un altavoz mediático, al hablar de cifras de pernoctaciones, pasajeros o empleo.

Además de la presencia en ferias internacionales como Fitur en Madrid, la World Travel Market (WTM) de Londres o la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín (ITB), dirigir esta cartera permite la gestión de un importante montante económico para promoción y patrocinio de eventos y asegura una amplia interlocución con los empresarios y ayuntamientos.

El primer reto de Vox será gestionar el éxito del sector: Andalucía recibió el pasado año 37,9 millones de turistas y las perspectivas apuntan a un nuevo récord en 2026.

El malestar ciudadano por el encarecimiento de la vivienda a la par que han proliferado los pisos turísticos implica equilibrar los intereses de pequeños propietarios y el libre mercado con la habitabilidad de los barrios.

La formación ha reafirmado su apuesta por un turismo de calidad y se ha mostrado contraria a la implantación de una tasa turística.

Otro desafío será el encaje de la promoción exterior sin caer en una politización de la marca Andalucía que genere recelos en los mercados emisores. En el acuerdo de gobierno se incluye el impulso de la tauromaquia y la caza como reclamos preferentes.

Desde la creación de la Consejería de Turismo en 1996, el partido mayoritario en Andalucía (ya sea PSOE o PP) casi siempre ha sacrificado Turismo para asegurar la estabilidad.

En los pactos del PSOE con el PA de 1996 a 2004, los andalucistas José Núñez, José Antonio Hurtado y Antonio Ortega asumieron la cartera de Turismo y Deporte, lo que les permitió gestionar la identidad e imagen exterior de Andalucía, vinculada a la cultura, patrimonio, tradiciones e historia, además de atraer grandes eventos deportivos.

Entre 2004 y 2012, con mayoría absoluta del PSOE, fueron consejeros del departamento -se le sumó Comercio- Paulino Plata, Sergio Moreno y Luciano Alonso, que fomentaron segmentos como el de naturaleza, cultural y de interior para romper la estacionalidad, la innovación digital y la planificación a largo plazo.

De 2012 a 2015, los socialistas traspasaron Turismo y Comercio a IU, que con Rafael Rodríguez al frente dejó su impronta ideológica en la lucha contra la precariedad laboral y la defensa de un turismo más sostenible que respetase el territorio y a sus habitantes.

En los cuatro años siguientes fue el turno del socialista Francisco Javier Fernández, que ahondó en la diversificación turística y asoció el éxito del sector a la calidad del empleo.

Para propiciar el cambio político en la comunidad, el PP de Juanma Moreno entregó Turismo a Ciudadanos (2019-2022) y Juan Marín se convirtió en vicepresidente y consejero del ramo, además de Regeneración, Justicia y Administración Local. Ante el cierre de fronteras por la pandemia, impulsó el turismo nacional, la reactivación posterior y el análisis de datos para predecir tendencias.

El último en asumir el departamento, ya en manos del PP (2022-2026), ha sido Arturo Bernal, que ha basado su gestión en la cogobernanza con el sector privado, una orientación a la calidad frente a la cantidad, campañas de impacto internacional como 'Andalusian Crush' y la captación de mercados de larga distancia. EFE

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