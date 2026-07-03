Davidovich: "Estoy feliz conmigo mismo y disfrutando del momento"

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Alejandro Davidovich se impuso al húngaro Marlon Fucsovics por 7-6(5), 6-2 y 6-3 y alcanzó, por primera vez en su carrera los octavos de final del torneo de Wimbledon que celebró sin disimulo porque quería disfrutar del momento tras un duro encuentro.

El malagueño, que no ha perdido un set en su recorrido por la competición, se mostró feliz "con el nivel demostrado y el resultado conseguido". Es el único superviviente español con la garantía de estar en octavos tras la derrota de Rafa Jódar y a la espera del duelo de tercera ronda de Jaume Munar el sábado.

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"No doy mucha importancia a eso. Otras semanas cuando estemos todos, cuando esté Charly (Carlos Alcaraz) pues estemos todos, ganará otro, se quedará él.. eso no nos importa. No siento esa presión y situación me da igual", explicó Davidovich, campeón júnior en Wimbledon donde ahora destaca. "Son coincidencias", añadió.

Davidovich celebró con felicidad la victoria. "Marton es un jugador peligroso y luchador que ha vendido hasta el final su derrota. Y el tercer set estuvo muy igualado. Se pudo decantar de cualquier parte. Estaba con rabia de poder haber roto antes su saque y consolidar después. Pero al final lo logré, estaba feliz conmigo mismo pero disfrutando del momento", destacó.

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"Quiero disfrutar en Wimbledon, la catedral del tenis y por estar un días más", añadió el malagueño que subrayó su buena preparación física.

"No estoy cansado. Hemos hecho un trabajo muy duro. Jugar en hierba no es lo mismo que en tierra. Son puntos más cortos aunque te desgastan también. Hemos trabajado duro para estos momentos y me encuentro bien físicamente, sin molestias y con la mentalidad de querer seguir jugando más partidos. esa mentalidad te ayuda físicamente", concluyó. EFE

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