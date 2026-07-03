Corbalán pone fin a cinco temporadas en el San Pablo Burgos tras consolidarse en la ACB

Burgos, 3 jul (EFE).- El escolta argentino Gonzalo Corbalán no continuará en el San Pablo Burgos la próxima temporada, de manera que pone fin a una etapa de cinco temporadas desde su paso por el equipo filial hasta convertirse en una de las referencias del primer equipo, según ha confirmado el club en un comunicado.

Corbalán llegó a Burgos en la temporada 2021/22 para incorporarse al Nissan Grupo de Santiago, filial del equipo burgalés, aunque ese mismo curso debutó en la Liga Endesa con el San Pablo Burgos, con apenas 19 años, en un encuentro frente al Barça disputado en el Coliseum.

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Tras el descenso del conjunto burgalés a la entonces LEB Oro, el argentino pasó a formar parte de la primera plantilla y ganó protagonismo hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados del equipo y uno de los favoritos de la afición.

Su etapa estuvo marcada por el ascenso logrado en la campaña 2024/25, cuando el San Pablo conquistó la Primera FEB y la Copa España, recuperando su plaza en la máxima categoría.

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En la temporada 2025/26, ya en la Liga Endesa, Corbalán firmó los mejores registros de su carrera con 15,1 puntos, 3,2 rebotes y 2,6 asistencias de media en 33 partidos.

Además, alcanzó una valoración media 16,2 créditos, lo que le permitió ser incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la competición.

El San Pablo Burgos ha agradecido al jugador su profesionalidad durante estos cinco años y le ha deseado éxito en la continuación de su carrera deportiva. EFE

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