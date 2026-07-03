Espana agencias

Controlado el incendio en una fábrica de palés de Valladolid que cortó la N-601

Guardar
Google icon

(Actualiza la NA5396 con más información sobre el incendio)

Valladolid, 3 jul (EFE).- El incendio declarado en una empresa de reciclaje de palés ubicada a las afueras de Valladolid ha quedado controlado pasadas las diez de la noche y el tráfico de la cercana N-601 ha quedado restablecido al descender el peligro que entrañaba la cercanía de las llamas y el intenso humo.

PUBLICIDAD

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha informado de que el incendio ha quedado controlado, aunque varias dotaciones de bomberos quedarán en la zona para evitar que pueda reproducirse, tras un desarrollo inicial muy rápido y peligroso.

De hecho, el concejal ha explicado que los Bomberos de Valladolid han perdido en esta intervención dos de sus vehículos, arrasados por las llamas, en concreto una autobomba grande y una bomba nodriza, mientras que no ha habido que lamentar daños personales como consecuencia del incendio, declarado pasadas las siete y media de la tarde.

PUBLICIDAD

Ha sido a partir de ese momento cuando hasta 165 llamadas han alertado al Servicio de Emergencias 1-1-2 de la existencia de este incendio, localizado en la cercanía de un pinar y frente al Colegio San Agustín de Valladolid.

Fuentes de la Policía Municipal de Valladolid han explicado a EFE que, durante el corte de tráfico, los vehículos han sido desviados por rutas alternativas, en prevención de que el humo o las llamas pudieran afectar al tránsito por esa concurrida zona de la carretera de Madrid, cerca también del enlace con la ronda norte de la ciudad y de una gasolinera.

Una gran columna de humo negro ha sido visible a última hora de la tarde desde muchos puntos de la ciudad de Valladolid.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha detallado que en esta fábrica afectada se almacenaban palés y plástico, por lo que el material combustible era abundante.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha movilizado a los Bomberos de Valladolid, medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Policía Municipal de Valladolid, Policía Nacional y empresas suministradoras de gas y luz y Adif, por una posible afectación sobre las vías del tren.

Según la información aportada por el portal de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado pasadas las siete y media de la tarde y allí han trabajado un técnico de extinción, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y dos autobombas.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Eurojackpot del viernes 3 de julio

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Ganadores de Eurojackpot del viernes 3 de julio

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas

El trabajador detenido usó una sierra de corte junto a la carretera GI-660 cuando el nivel 3 del Plan Alfa prohibía expresamente ese tipo de herramientas a menos de 500 metros de terreno forestal

El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas

El equipo de protección de Carlos III actúa in extremis ante lo que parecía una amenaza para la seguridad del rey en un evento deportivo en Escocia

Unos 20 jugadores del tradicional hand ba’ se han abalanzado muy cerca del monarca, que conocía bien el juego

El equipo de protección de Carlos III actúa in extremis ante lo que parecía una amenaza para la seguridad del rey en un evento deportivo en Escocia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

El juez del caso Koldo imputa a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y al hermano de Koldo García por la contratación irregular en dos empresas públicas

ECONOMÍA

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

Hasta 697 € más al mes: así quiere el Gobierno subir el sueldo a los funcionarios de Baleares para que puedan pagar la vivienda

DEPORTES

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon

Marc Pubill, de rechazado por ser demasiado bajito a la ‘mili’ con el Cholo que le hizo debutar en el Mundial 2026

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”