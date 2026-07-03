Controlado el incendio en una fábrica de palés de Valladolid que cortó la N-601

(Actualiza la NA5396 con más información sobre el incendio)

Valladolid, 3 jul (EFE).- El incendio declarado en una empresa de reciclaje de palés ubicada a las afueras de Valladolid ha quedado controlado pasadas las diez de la noche y el tráfico de la cercana N-601 ha quedado restablecido al descender el peligro que entrañaba la cercanía de las llamas y el intenso humo.

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El concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha informado de que el incendio ha quedado controlado, aunque varias dotaciones de bomberos quedarán en la zona para evitar que pueda reproducirse, tras un desarrollo inicial muy rápido y peligroso.

De hecho, el concejal ha explicado que los Bomberos de Valladolid han perdido en esta intervención dos de sus vehículos, arrasados por las llamas, en concreto una autobomba grande y una bomba nodriza, mientras que no ha habido que lamentar daños personales como consecuencia del incendio, declarado pasadas las siete y media de la tarde.

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Ha sido a partir de ese momento cuando hasta 165 llamadas han alertado al Servicio de Emergencias 1-1-2 de la existencia de este incendio, localizado en la cercanía de un pinar y frente al Colegio San Agustín de Valladolid.

Fuentes de la Policía Municipal de Valladolid han explicado a EFE que, durante el corte de tráfico, los vehículos han sido desviados por rutas alternativas, en prevención de que el humo o las llamas pudieran afectar al tránsito por esa concurrida zona de la carretera de Madrid, cerca también del enlace con la ronda norte de la ciudad y de una gasolinera.

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Una gran columna de humo negro ha sido visible a última hora de la tarde desde muchos puntos de la ciudad de Valladolid.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha detallado que en esta fábrica afectada se almacenaban palés y plástico, por lo que el material combustible era abundante.

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El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha movilizado a los Bomberos de Valladolid, medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Policía Municipal de Valladolid, Policía Nacional y empresas suministradoras de gas y luz y Adif, por una posible afectación sobre las vías del tren.

Según la información aportada por el portal de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, el fuego ha comenzado pasadas las siete y media de la tarde y allí han trabajado un técnico de extinción, dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y dos autobombas.EFE

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