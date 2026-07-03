'Checo': No creo que hubiera sido posible entrar en la SQ2 hoy, pero estamos progresando

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá decimonoveno este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone que "no" cree que hubiera sido posible entrar en la SQ2 (la segunda ronda de la 'mini calificación' " este viernes, "pero" que están "progresando".

"Hoy fue otro día complicado. Ahora nos estamos centrando en optimizar lo que somos capaces de hacer; y de donde estábamos en el entrenamiento libre hasta el final de la 'cuali', dimos un buen paso adelante", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la categoría reina.

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"No creo que hubiese sido posible meternos en la SQ2 hoy, pero lo bueno es que estamos progresando y ya tenemos ganas de volver a rodar en el sprint de mañana", indicó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina, en la que festejó dos títulos mundiales de constructores, con Red Bull, en 2022 y en 2023. EFE