Auger Aliassime elimina a Zheng y se cita con Davidovich

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime, tercer favorito, ganó sin contratiempos al estadounidense Michael Zheng, por 7-6(1), 6-2 y 6-1 y se situó en los octavos de final de Wimbledon donde se medirá al español Alejandro Davidovich.

El canadiense, cuarto jugador del mundo, echó el cierre en la pista central del All England Club con un triunfo convincente, de menos a más, ante un rival de la fase previa que llegó al duelo impulsado por cinco victorias seguida.

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Sin embargo, el inexperto Zheng fue el único de los tres supervivientes de este viernes de la ronda de clasificación que fue eliminado porque el ruso Roman Safiullin ganó al brasileño Joao Fonseca y el japonés Shintaro Mochizuki fue el verdugo del español Rafa Jodar.

Pero Zheng solo resistió el primer set; en cuando el canadiense aceleró y ganó en el desempate el parcial, todo le resultó más fácil. Zheng aflojó.

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Aliassime, que tardó una hora y 54 minutos en ganar el encuentro y acceder a octavos por primera vez desde el 2021, tiene su techo en Londres en los cuartos que logró en el 2021. En Grand Slam llegó a semifinales dos veces en el Abierto de Estados Unidos, del 2021 y del 2025.

Ahora se topa con el español Alejandro Davidovich que ganó en tres sets al húngaro Marton Fucsovics por 7-6(3), 6-2 y 6-3. Ambos llegan a la cuarta ronda sin perder set alguno en sus respectivos caminos.

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Será el quinto cara a cara del canadiense con el español. La primera en hierba. Los tres primeros partidos los ganó Auger Aliassime pero la más reciente, en el Abierto de Australia del 2025, la única vez en un Grand Slam, el triunfo fue para Davidovich. EFE