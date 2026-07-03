Andrea Albiol, primer fichaje del Celta femenino

Vigo, 3 jul (EFE).- La delantera valenciana Andrea Albiol se convirtió este viernes en el primer fichaje del Celta femenino para la temporada 2026.27.

“Andrea destaca por su velocidad, profundidad y capacidad para generar peligro en los últimos metros. Su polivalencia y carácter competitivo la convierten en un perfil que encaja a la perfección con la identidad de As Celtas”, señala el club vigués en su comunicado.

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La nueva futbolista celeste comenzó su carrera en el Benicarló CF, de donde dio el salto al Joventud Almassora. Posteriormente, defendió los colores de Badajoz y Levante B, antes de emprender su primera aventura en el fútbol gallego con su fichaje por el Sárdoma CF. Su último equipo fue el Olímpico de León, con el que marcó 11 goles en 25 partidos. EFE

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