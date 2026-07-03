Ancelotti cree que la selección "no necesita" astros, sino jugadores que aporten al equipo

São Paulo, 3 jul (EFE).- La selección brasileña "no necesita" astros sino "jugadores de alto nivel" que puedan contribuir con el equipo, afirmó el seleccionador Carlo Ancelotti en una entrevista publicada este viernes por el diario 'Folha de São Paulo'.

"Los aficionados necesitan de un 'crack'. Pero aquí, en la selección, nosotros no necesitamos un 'crack'. Necesitamos jugadores de alto nivel que puedan contribuir al equipo", expresó el técnico italiano de 67 años que asumió la Canarinha en mayo de 2025.

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Para el director técnico, el éxito en las instancias definitivas de un torneo no depende de los impulsos individuales, sino de la consolidación de un bloque en el que cada futbolista ponga sus aptitudes al servicio del funcionamiento grupal.

Ancelotti recordó que lleva acumulados más de 1.400 partidos dirigidos a lo largo de su carrera profesional, y dijo que, en el mundo del fútbol, solo una persona ha estado al frente de más compromisos que él, Sir Alex Ferguson, quien superó los 2.000 encuentros oficiales.

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Por esta razón, el italiano ironizó con que el histórico técnico escocés sería el único con la autoridad necesaria para darle indicaciones, si bien aclaró que "obviamente" acepta consejos de todo el mundo.

"No sé si entiendo o no de fútbol. Pero nadie puede juzgar si entiendo o no. La única verdad es que yo ya preparé más de 1.400 partidos. Puede no ser suficiente para entender de fútbol, pero es una buena experiencia", expresó.

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"Estoy 100 % seguro de que no soy un genio, pero al mismo tiempo estoy 100 % seguro de que no soy tonto", exclamó.

Bajo esa premisa de grupo, Brasil se prepara para medir fuerzas contra Noruega este domingo por los octavos de final del Mundial.

Durante la entrevista, Ancelotti caracterizó al conjunto europeo como un rival sumamente físico, muy bien "organizado" a nivel defensivo y con un cuerpo técnico "experimentado".

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Además, destacó su peligrosidad en las jugadas de pelota parada y la calidad de Erling Haaland, al que calificó como "uno de los mejores jugadores del mundo" tras haberlo enfrentado en dos oportunidades como entrenador, cuando dirigía al Real Madrid y el Nápoles.

Sin embargo, adelantó que la preparación no está enfocada solo en el delantero del Manchester City, quien además no padecerá la marca de un jugador específico, sino que la defensa del área brasileña será un trabajo "colectivo".

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Sobre Neymar, que viajó al Mundial lesionado y se perdió los dos primeros partidos de fase de grupos, el entrenador confirmó que ya se encuentra físicamente apto para disputar los 90 minutos si las necesidades del partido así lo requieren.

Al ser consultado sobre el estado anímico del astro, Ancelotti reconoció que el jugador no está conforme con ser suplente pero destacó su "humildad" y el respeto que mantiene hacia las decisiones del cuerpo técnico.

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"Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros. Es un carácter muy importante para el equipo porque tiene calidad", manifestó el técnico, quien además aclaró que el jugador de 34 años entrará a la cancha cuando él considere que "el equipo lo necesita".

Debutante en entrenar selecciones, Ancelotti confesó que la presión que sienten los jugadores de vestir la camiseta pentacampeona del mundo es "diferente" de la presión que sienten otros equipos nacionales y que Brasil "forma" jugadores con un "talento extraordinario".

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"El talento se forma con la genética, con la estructura, con la cultura y la tradición de un país. El talento, hace 30 años, era suficiente para ganar. Hoy, solo eso no es suficiente. Es necesario apoyar, ayudar al talento con profesionalismo, conocimiento, aspecto físico, seriedad y carácter", expresó. EFE