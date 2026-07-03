83-70. Panamá vence a Cuba y sella su clasificación a la siguiente fase rumbo a Catar 2027

Ciudad de Panamá, 2 jul (EFE).- La selección de baloncesto de Panamá derrotó este jueves por 83-70 a Cuba y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de las eliminatorias FIBA Américas rumbo al Mundial de Catar 2027.

El equipo cubano salió decidido a buscar el partido, apoyado en su juego interior y en la mayor estatura de sus jugadores, mientras que Panamá apostó por los lanzamientos de larga distancia.

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En el intercambio de canastas, los panameños cerraron el primer cuarto con ventaja de 20-15 gracias a un enceste de tres puntos de Bryan López.

El conjunto local, que por momentos se mostró desordenado en defensa y errático en los tiros desde el perímetro, permitió la reacción de Cuba. Sin embargo, dos triples antes del descanso, dentro de una corrida de 8-2, le permitieron irse al entretiempo con ventaja de 44-35.

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En el tercer periodo, Panamá logró mantener la diferencia en el marcador. Aunque llegó a tener una ventaja máxima de 12 puntos, ambos equipos igualaron el parcial a 17 unidades y el cuarto concluyó con marcador de 61-52.

Cuba inició el último periodo con una racha de 4-0 para reducir la desventaja a cuatro puntos, pero los locales reaccionaron a tiempo, retomaron el control del encuentro y sellaron la victoria por 83-70 para asegurar su boleto a la siguiente fase de la eliminatoria mundialista.

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Panamá terminó el partido con un 45,45 % de efectividad en tiros de campo y un 40,62 % en lanzamientos de tres puntos, al convertir 13 de sus 32 intentos.

Ricardo Lindo lideró la ofensiva panameña con 21 puntos, seguido por Iverson Molinar, con 18, y Eric Romero, que aportó 14 unidades y 12 rebotes.

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Por Cuba, que registró un 37,68 % de acierto en tiros de campo, destacó Marcos Chacón con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

En la última jornada del grupo D de esta fase eliminatoria, Panamá recibirá el próximo domingo a Argentina, mientras que Cuba visitará a Uruguay.

- Ficha técnica:

83. Panamá (20+24+17+19). Ricardo Lindo (21), Iverson Molinar (18), Johnny Murillo (-), Trevor Gaskins (14), Guillermo Navarro (2), Justin Quintero (5), Roberto Armnstrong (-), Tyler Gaskins (-), Bryan López (3), Eric Romero (14), Gil Atencio (6), Anthony Hall (0).

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70. Cuba (15+20+17+16). Kevin Zúliga (6), Marcos Chacón (18), Tito Casero (10),Pedro Bambino (9), Aldo Castel (1), Yoscar Dinza (-), Abran Isaac (-), Marlon Díaz (6), Anthony Rodríguez (16), Ibrahin Hecheverria (4), Carlos Villegas (0).

Árbitros: Johnny Batista(PUR), Fernando Leite (BRA) y Diego Chiconato (BRA).

Incidencias: Partido de la tercera ventana de las eliminatorias hacia el Mundial FIBA Catar 2027 realizado en la Arena Roberto Durán, ubicada al este de la capital panameña. EFE

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