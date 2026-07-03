2-0. Suiza elimina a Argelia y espera rival entre Colombia y Ghana

Redacción Deportes, 2 jul (EFE).- Con un tanto de Breel Embolo en el minuto 10 y otro de Dan Ndoye en el 46, Suiza derrotó a Argelia por 2-0 y la eliminó de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en Vancouver.
Los orientados por Murat Yakin jugarán el 7 de julio por los octavos de final en la misma ciudad canadiense contra el vencedor entre Colombia y Ghana. EFE
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