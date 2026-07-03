Espana agencias

2-0. Suiza elimina a Argelia y espera rival entre Colombia y Ghana

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 2 jul (EFE).- Con un tanto de Breel Embolo en el minuto 10 y otro de Dan Ndoye en el 46, Suiza derrotó a Argelia por 2-0 y la eliminó de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugó en Vancouver.

Los orientados por Murat Yakin jugarán el 7 de julio por los octavos de final en la misma ciudad canadiense contra el vencedor entre Colombia y Ghana. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este viernes 3 de julio

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

La falta de horas de sueño afecta negativamente al rendimiento académico de los estudiantes universitarios

Los estudiantes que sacan mejores notas son los que más duermen: un estudio revela cómo cambia el sueño de los universitarios durante la carrera

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

La Guía Michelin ha incluido en su lista de recomendados Azul Mediterráneo, un restaurante que ya había conseguido hacerse conocido en la ciudad gracias a sus pinchos ganadores

El restaurante de Valladolid que entra en la Guía Michelin con cocina mediterránea y arroces desde 23,50 €: “Hay que probar sus pinchos creativos”

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El aceite de oliva y los cítricos siguen posicionando a España como líder en exportación, con Italia y Alemania como principales destinos

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

La Casa del Rey ha tenido que recurrir a 983.000 euros de sumplentos de crédito procedentes de sus remanentes para afrontar nuevos gastos. El Estado tuvo que ingresar 250.000 euros para financiar esas mejoras retributivas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El nombramiento que causó “estupor absoluto” en España cumple 50 años: así llegó a la presidencia Adolfo Suárez, la nueva cara de la democracia

Todo el peso contra los narcos: la Fiscalía quiere acusarlos de piratería y generales de la Guardia Civil piden poder usar lanzagranadas

La prioridad nacional que Vox llevó de negociación en negociación hasta colarla en los cuatro gobiernos autonómicos del PP

ECONOMÍA

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

DEPORTES

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria