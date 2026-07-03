1-1. Egipto se clasifica en los penaltis y espera rival del Argentina-Cabo Verde

Arlington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- La selección de Egipto se clasificó este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis frente a Australia y espera rival del duelo entre Argentina y Cabo Verde. EFE

Últimas Noticias

Ganadores de Eurojackpot del viernes 3 de julio Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5 Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

El error que ha cometido el trabajador que ha sido detenido como presunto autor del incendio en Les Gavarres (Girona): una chispa de radial que arrasó 1.280 hectáreas El trabajador detenido usó una sierra de corte junto a la carretera GI-660 cuando el nivel 3 del Plan Alfa prohibía expresamente ese tipo de herramientas a menos de 500 metros de terreno forestal