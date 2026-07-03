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1-0. Suiza le gana a Argelia al descanso en Vancouver

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Redacción Deportes, 2 jul (EFE).- Con un tanto de Breel Embolo en el minuto 10, Suiza derrota por 1-0 a Argelia al cabo del primer tiempo de su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Vancouver.

El ganador jugará el 7 de julio por los octavos de final en la misma ciudad canadiense contra el vencedor del encuentro del viernes entre Colombia y Ghana. EFE

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