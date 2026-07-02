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Tráfico activa este viernes la operación verano con 104 millones de viajes previstos

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Madrid, 2 jul (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes el dispositivo especial de la Operación Verano 2026 que finalizará el próximo 31 de agosto, un periodo en el que espera que se produzcan 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3,7 % más que el año pasado.

La primera fase empieza este viernes, 3 de julio, a las 15:00 horas, y se mantendrá hasta las 12 de la noche del próximo domingo, día 5. En este intervalo, la DGT prevé 4,8 millones de viajes.

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Además, el dispositivo prevé otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

De los más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en el de agosto.

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La primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la circulación en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica con motivo del eclipse de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del 100 %.

Aunque este fenómeno podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia zona que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Con motivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), Tráfico prevé que 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

El operativo diseñado por la DGT incluye vigilancia permanente de los principales itinerarios utilizados por estos viajeros, especialmente los corredores Mediterráneo y Central y la Vía de la Plata, en el que participarán más de 31.500 personas.

Paralelamente se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos.

Coincidiendo con el incremento de la movilidad, la DGT reforzará la vigilancia sobre motocicletas en fines de semana, y entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de control del consumo de alcohol y drogas.

Además, entre el 17 y el 23 de agosto se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20 % de los casos con víctimas mortales. EFE

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