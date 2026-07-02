Sumar apuesta por "reforzar la articulación de la izquierda" para gobernar

Oviedo, 2 jul (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha abogado este jueves por "construir un movimiento" que "siga ayudando a reforzar la articulación de la izquierda" para seguir gobernando.

Barbero, quien hoy ha participado en Oviedo en la 'Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo' organizada por CCOO de Asturias, encabeza junto con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la única lista impulsada por el sector crítico de Sumar de cara a la asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio.

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Preguntada por la renuncia de la líder de Sumar, Lara Hernández, tras denunciar una "campaña de desprestigio", Barbero ha dicho que a la ciudadanía "le importa menos" la vida interna de los partidos y ha afirmado que Sumar, fundado por Yolanda Díaz en 2023, "no ha dejado de crecer desde su nacimiento hace muy poquito" y aún se está "construyendo y afianzando" en los distintos territorios.

Barbero, quien ha asegurado que la lista de cara a la asamblea extraordinaria "integra toda la organización", ha incidido en que la ciudadanía tiene "la percepción de descomposición" cuando no se avanza en derechos y por ello Sumar quiere "continuar trabajando en la línea de agrandar los derechos de la clase trabajadora" con un enfoque "laborista, feminista, ecologista, animalista y verde".

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La dirigente de Sumar ha resaltado además de que "la mejor defensa frente al auge de la extrema derecha" en España y en el resto del mundo es "avanzar en derechos".

Barbero, que ha puesto en valor la evolución del mercado laboral, ha celebrado que España se haya convertido en "un faro en Europa y en el mundo" con la regularización extraordinaria de migrantes.

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"Desde fuera nos miran con admiración porque en vez de huir y hacer un tabú de una medida como una regularización, hemos hecho una bandera y una política, y esto es algo buenísimo", ha resaltado. EFE