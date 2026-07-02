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Siguen ingresados nueve heridos del accidente de bus de Lleida, cuatro de ellos en la UCI

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Barcelona, 2 jul (EFE).- Nueve de las más de 40 personas heridas en el accidente de autobús registrado ayer en el centro de Lleida continúan hospitalizadas en el Hospital Arnau de Vilanova, de las que cuatro siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): dos en estado crítico y dos estables dentro de la gravedad.

Este es el último balance del estado de los heridos que ha hecho público este jueves el Departamento de Salud de la Generalitat.

Además de estas cuatro personas que siguen en la UCI, otros cinco heridos están ingresados en planta en situación estable en el mismo centro sanitario.

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El accidente tuvo lugar al colisionar con la fachada de un edificio del centro de Lleida un autobús interurbano cuya conductora, que llevaba tres días trabajando en la empresa, perdió supuestamente el control del vehículo.

El accidente del autocar, que cubría el trayecto de Lleida a La Granja d'Escarp (Lleida), tuvo lugar hacia las 07:15 horas, cuando llevaba a 55 pasajeros, buena parte de ellos temporeros que trabajan en la campaña de recogida de la fruta en la comarca del Baix Segre.

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El autobús se estrelló lateralmente en la fachada del edificio de la Diputación de Lleida, en la Rambla Ferran.EFE

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