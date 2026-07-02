Sigue activo el incendio que golpea el corazón del parque natural de Despeñaperros (Jaén)

Jaén, 2 jul (EFE).- Los medios aéreos han retomado esta mañana las tareas de extinción del incendio declarado este miércoles en el interior del parque natural de Despeñaperros (Jaén) y que, tras el desalojo de casi 200 personas anoche, permanece activo a esta hora.

El Plan Infoca elevó ayer a fase de emergencia, situación operativa 1, la evolución del incendio forestal que está golpeando el corazón del parque natural de Despeñaperros, la puerta de entrada de Andalucía.

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Durante la noche han permanecido en la zona seis grupos de bomberos forestales, cuatro autobombas y dos buldócer, y está previsto que a primera hora de hoy se reincorporen la veintena de medios aéreos que participaron ayer, varios de ellos llegados desde Castilla-La Mancha.

El fuego se originó en torno a las 19.00 horas en la zona de Los Abades pero, según han indicado fuentes municipales, ha calcinado ya numerosas hectáreas de La Aliseda, uno de los parajes de mayor valor ecológico.

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También ha sido necesario liberar a los ejemplares del centro de cría del lince ibérico por la proximidad de las llamas.

El incendio ha obligado al desalojo preventivo de unas 40 personas de la pedanía de Miranda del Rey, así como otras 150 de una granja escuela próxima a esta localidad, en su mayor parte escolares de Madrid que han sido realojados en casas rurales.

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El alcalde de Santa Elena, Ramón Coloma, ha lamentado el impacto de este fuego en el municipio y en el parque natural y ha recordado que en las últimas semanas se han originado hasta cuatro conatos de fuego en este entorno, lo que acrecienta las sospechas de que el incendio haya sido intencionado. EFE

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