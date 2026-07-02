Santi Cazorla se despide del fútbol tras 23 años de profesional

Oviedo, 2 jul (EFE).- Santi Cazorla, capitán y símbolo del Real Oviedo y leyenda del fútbol español, anunció este jueves su retirada a los 41 años tras más de dos décadas de carrera en el fútbol profesional.

El centrocampista aseguró en un vídeo de despedida que "ahora, cuando todo se acaba, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja", porque el final del jugador "no estaba en cualquier sitio", estaba en su casa.

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La temporada pasada, con el Real Oviedo en primera división después de ser clave en el ascenso un año antes, Santi Cazorla disputó 28 partidos, 6 de ellos como titular; siguió siendo importante para Veljko Paunovic y después fue indiscutible para Luis Carrión, si bien cuando el uruguayo Guillermo Almada asumió el banquillo el capitán perdió mucho protagonismo.

Una vez consumado el descenso a segunda, Cazorla se tomó un tiempo para reflexionar y los actos de despedida que el Real Oviedo y la afición carbayona tenían preparados se suspendieron, ya que el futbolista valoró la opción de seguir, pero finalmente, casi mes y medio después de que finalizase el curso, ha decidido poner fin a una exitosa carrera. EFE

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