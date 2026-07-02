Espana agencias

Prisión provisional sin fianza para el detenido por el asesinato de su pareja en Mairena (Sevilla)

Guardar
Google icon
Imagen WUTY5PFII5H7ZJ7Z4FWT647BEM

El juez de la plaza número 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado este pasado lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 44 años en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el hombre ha recibido finalmente el alta hospitalaria, dado que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo".

PUBLICIDAD

Se le investiga por un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido, de unos 46 años, se ha acogido a su derecho a no declarar

Como medidas penales, y para el caso de que pudiera salir en libertad provisional o le fuera concedido algún permiso penitenciario, el juez le ha impuesto la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor de edad de la pareja.

PUBLICIDAD

Como medidas civiles el juez ha acordado para este varón la suspensión de la patria potestad, de la guarda y custodia, del régimen de visitas, comunicación o estancias respecto del menor de edad, hijo de la pareja.

En contexto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmaba que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. En el interior del domicilio también se encontraba este varón, nacido en el año 82.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

El comunicador de extrema derecha acumula diversos procesos judiciales por desobediencia, grabaciones ilegales y revelación de secretos, entre otros

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Este órgano robótico emplea fibras de “músculo artificial” que permiten estudiar mejor un tipo de insuficiencia cardíaca muy común

Desarrollan un corazón artificial que imita los movimientos de uno real para entender mejor las enfermedades cardiovasculares

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 2 julio

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros

Las duras labores de búsqueda de las víctimas que llevan a cabo estos animales les exponen a lesiones o extenuación

Los perros de rescate se convierten en héroes en los terremotos de Venezuela: son clave para hallar a supervivientes entre los escombros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo