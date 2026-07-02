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Barbacid asegura que la retirada de su estudio contra el cáncer se debió a “un error inocente”: el científico no declaró intereses comerciales

La Academia de Ciencias de Estados Unidos retiró su investigación por no declarar “un conflicto de intereses relevante” al presentar el estudio

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Mariano Barbacid, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Mariano Barbacid, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El investigador Mariano Barbacid ha atribuido a un error formal la polémica con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos por la retirada y posterior republicación de un estudio sobre cáncer de páncreas, y ha avanzado que el trabajo ya tiene financiación para dar el siguiente paso: desarrollar inhibidores con vistas a futuros ensayos clínicos en humanos.

El científico español anunció en enero que había logrado eliminar el cáncer de páncreas en ratones con la combinación de tres fármacos. El artículo se abstenía de mencionar la creación incipiente de una empresa vinculada a este proyecto, de la que Barbacid era accionista, y que se llevaría los beneficios del descubrimiento. Esta omisión hizo que la Academia de Ciencias de Estados Unidos retirara su investigación. El artículo volvió a ser publicado, esta vez con mención a la compañía.

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Este jueves, Barbacid ha sostenido durante una conferencia en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial que el problema no afectó al contenido científico. “Fue un error inocente”, ha dicho el investigador, que ha insistido en que la corrección fue únicamente administrativa.

Barbacid ha aclarado que su participación en la empresa era minoritaria, del 9%, "que en valor monetario correspondía a 750 euros“, ha afirmado. Además, ha destacado que la compañía no tenía actividad en el momento de publicar el artículo. El investigador ha recalcado que “los resultados son idénticos” y que el trabajo “no se ha tocado”, más allá de “la corrección formal”.

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La siguiente fase del estudio ya tiene financiación

Cristina Domínguez, paciente; doctor Mariano Barbacid y Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer. (Cris Contra el Cáncer)
Cristina Domínguez, paciente; doctor Mariano Barbacid y Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer. (Cris Contra el Cáncer)

El investigador ha destacado que el proyecto ha logrado financiación a través de la Fundación Cris contra el Cáncer, que recaudó 3,6 millones de euros en dos semanas mediante una campaña de donaciones. Estos fondos permitirán avanzar en el desarrollo de una estrategia para ensayos clínicos en humanos.

El proyecto de Barbacid utiliza una combinación de tres compuestos dirigidos contra tres mecanismos fundamentales para el crecimiento de las células tumorales: no selectivo contra el oncogén KRAS, el motor principal del cáncer de páncreas, y otros dos frente al EGFR y el STAT3, dos proteínas clave implicadas en este tipo de tumores.

De estas tres dianas terapéuticas, dos ya cuentan con fármacos aprobados y disponibles. El equipo trabaja ahora en el desarrollo de inhibidores para la tercera diana, con el objetivo de obtener compuestos con propiedades farmacológicas adecuadas para evaluarlos en personas.

El científico ha advertido de que la ausencia de toxicidad en modelos animales no garantiza el mismo comportamiento en humanos. De hecho, considera previsible que la terapia sí presente toxicidad en personas, especialmente por la combinación de tres tratamientos diferentes, lo que obligará a ajustar su perfil de seguridad. Ese ajuste será una parte central del desarrollo posterior, porque la combinación terapéutica exige comprobar qué margen de seguridad ofrece antes de plantear su salto a la clínica.

Barbacid ha evitado pronunciarse sobre la situación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), si bien ha reivindicado su etapa como director de la institución. En este tiempo, según el investigador, el CNIO se posicionó como “centro de excelencia” y referente europeo.

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