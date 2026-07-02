Pogacar llega a Barcelona lanzado, Vingegaard en su mejor momento, Seixas una incógnita

Carlos de Torres

Barcelona, 2 jul (EFE).- La unanimidad es total al responder a la pregunta sobre el favorito para el Tour que comienza el sábado en Barcelona. El esloveno Tadej Pogacar está llamado a pasar a la lista de ilustres con 5 títulos, y las cifras que presenta intimidan a sus rivales: 16 días de competición, 13 victorias. No hay debate.

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A sus 27 años, el fenómeno de Klanec llega en plena forma. Después de una primavera florida de triunfos, con la Strade Bianche, San Remo, Flandes y Lieja, recientemente puso el motor a punto con exhibiciones en 2 pruebas por etapas que aún no constaban entre sus 121 victorias: Tour de Romandía y Vuelta a Suiza.

La referencia será Pogacar, quien lucha contra su propia historia desde hace tiempo, con el nombre de Eddy Merckx como estímulo para ponerse al menos a la altura del "Canibal", aunque para algunos ya lo ha superado.

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El quinto Tour le pondría en el "club de los 5 Tour" junto a Anquetil, Merckx, Hinault y Miguel Indurain. Pogacar se presentará en Barcelona con un equipo de lujo que incluye al mexicano Isaac del Toro, que bien podría ser una baza de emergencia para la general.

Jonas Vingegaard (Hillerslev, 29 años) reinó en el Tour en el bienio 2022-2023, y es uno de los elegidos de la historia con las tres grandes en su palmarés después de su reciente triunfo en el Giro. Su objetivo es recuperar la corona que no disputó con garantías por la oposición de Pogacar y percances que han marcado sus últimas temporadas.

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El ciclista nórdico llega con 12 laureles, entre ellos París Niza, Volta a Catalunya y Giro. Como él mismo ha admitido, se encuentra en el mejor momento de su vida, mejor incluso que en el bienio triunfal. Palabras mayores. Está señalado como jefe de la oposición a Pogacar.

La irrupción de Paul Seixas (Lyon, 19 años) ha sido la noticia del año. En principio no estaba prevista su participación en el Tour, pero sus exhibiciones en la Itzulia, el triunfo en la Flecha Valona y la madurez mostrada dentro y fuera de la carretera le hizo cambiar de idea al Decathlon. Y el lionés debutará en el Tour.

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La caída en el Tour de Auvernia parece superada, y Seixas estará en Barcelona. Convencieron sus peleas con Pogacar en la Strade Bianche, donde fue segundo, y en la Lieja. Tiene solo 19 años, es debutante y nunca ha competido más de una semana. De ese dato procede la incógnita. ¿Cómo llegará a la segunda y tercera semanas?. El ciclismo francés sueña por conocer ya al sustituto de Hinault en el palmarés, sin abrir para los galos desde 1985.

Otro nombre a tener en cuenta al menos para el podio es Florian Lipowitz (Laichingen, 25 años), un corredor de gran regularidad, poco estridente, pero fiable. Siempre está con los mejores, y llega con puesto de honor esta temporada en Volta a Catalunya, Itzulia, Romandía y Eslovenia, donde se impuso con dos grandes triunfos de etapa.

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En 2025 Lipowitz se hizo con el tercer escalón del podio, y en la presente edición tendrá que compartir galones con una figura como el doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel. La cohabitación no debe cercenar las opciones del alemán en la general

El doble campeón olímpico (Aalst, 26 años) buscará su consagración el Tour de Francia con su nuevo maillot del Red Bull Bora. Llega a la cita después de una marcha con luces y sombras. Comenzó pletórico con 3 triunfos en la Challenge de Mallorca, el triunfo en la general de la Volta a Valencia, un décimo puesto en el Tour de los UAE y un quinto en la Volta a Catalunya.

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En primavera visitó el podio en Flandes, Amstel y Lieja, pero tuvo el infortunio de tener enfrente a un tal Tadej Pogacar. La cohabitación con Lipowitz nadie sabe cómo puede salir.

El ciclismo español centrará las miradas en Juan Ayuso, barcelonés de nacimiento pero afincado en Jávea y residente en Andorra. Será el capitán del Lidl Trek, liberado de los deberes que tenía en el UAE de Pogacar en 2025.

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Ayuso empezó sorprendiendo con triunfo en la Volta al Algarve, batiendo a Seixas, y luego una caída lo retiró de la París Niza. Idéntico trance pasó en la Itzulia, frenando su preparación para el Tour. En el Tour de Auvernia quedó tercero en la general y obtuvo 2 segundos puestos de etapa. Va en progresión y este Tour será un buen test para conocer sus opciones reales como ciclista de grandes vueltas. EFE