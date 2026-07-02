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Mundos Digitales avanza una edición con IA, experiencias inmersivas y efectos visuales

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A Coruña, 2 jul (EFE).- Mundos Digitales, el XXIV Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media que se celebrará en A Coruña del 9 al 11 de julio, ha avanzado este jueves una edición con Inteligencia Artificial, producción virtual, animación, videojuegos y efectos visuales.

El Estudio Inmersivo de la Ciudad de las TIC de A Coruña, impulsado por la Diputación de A Coruña, ha acogido la presentación del evento que a lo largo de tres días prevé reunir a profesionales procedentes de estudios, plataformas y empresas tecnológicas de todo mundo con una agenda que combina divulgación, formación especializada, creación de redes profesionales y una feria de empleo.

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La programación de esta edición aborda los procesos de transformación más relevantes que experimenta en la actualidad la industria audiovisual y del entretenimiento.

La producción virtual, la inteligencia artificial, los nuevos modelos de creación interactiva y la evolución de la animación y los efectos visuales son las temáticas principales de una edición que busca cómo las tecnologías emergentes redefinen la forma de crear, producir y consumir contenidos.

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La agenda incluye también la evolución de la inteligencia artificial y los desafíos organizativos, creativos y tecnológicos que plantea su incorporación a los procesos de producción audiovisual, así como a nuevas áreas de desarrollo como el diseño de videojuegos, las experiencias inmersivas o los nuevos formatos narrativos.

Serán más de cincuenta citas pensadas para el público profesional, con nombres como Paul Debevec, uno de los investigadores y creadores más influyentes en el ámbito de la iluminación digital y la captura de imagen, responsable de investigación en producción de contenidos de Netflix.

El abogado especializado en industria audiovisual Fran Menéndez, licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto en financiación, propiedad intelectual y estructuración de proyectos audiovisuales, presentará la ponencia 'Humanismo en la IA', un análisis sobre las corrientes regulatorias vinculadas a las industrias culturales.

Los efectos visuales y la producción virtual estarán en una de las mesas con la sesión 'Una visión en tiempo real sobre los VFX', que reunirá a Christina Caspers, directora general de TRIXTER y productora ejecutiva de Cinesite Group; Sara Bennett, ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales por Ex Machina; e Irene Gutiérrez, Hayley Miller y Christine Resch.

La parte más técnica de los efectos visuales llegará de la mano de El Ranchito con la presentación '¡Cuarto y mitad de casquería, por favor! Sangre y vísceras en The Boys', en la que David Blanco y Daniel Gómez abordarán el trabajo desarrollado por el estudio español en la quinta temporada de la serie.

Todas las presentaciones serán en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), pero también habrá programación en el Plató Virtual de la Ciudad de las TIC.

La jornada, de acceso libre y gratuito previa inscripción, reúne a profesionales, empresas, creadores, técnicos e instituciones con el objetivo de acercar las posibilidades creativas y tecnológicas que ofrece la Producción Virtual, así como de fomentar el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas alianzas estratégicas.

A través de presentaciones, casos de éxito y espacios de debate, los participantes conocieron de primera mano las tendencias, metodologías y herramientas que definen el futuro de la creación audiovisual.

Además, Mundos Digitales volverá a contar con algunas de sus actividades más consolidadas, como los encuentros 'Coffee With', que permitirán a grupos reducidos de asistentes mantener conversaciones directas con destacados profesionales internacionales del sector.

La Feria de Empleo volverá a ser uno de los pilares del congreso, al facilitar el encuentro entre estudios, empresas, profesionales y estudiantes de animación, efectos visuales y nuevos media.

El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña. EFE

(foto)

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