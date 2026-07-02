Muere una menor de 17 años al ser atropellada por un camión tras caer de una moto

Barcelona, 2 jul (EFE).- Una menor de 17 años ha muerto la madrugada de este jueves al ser atropellada por un camión tras caer de la moto que la que iba de acompañante en la AP-7, a la altura de Castellví de Rosanes (Barcelona).

Según han informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente ocurrió hacia las 00.10 horas de anoche en el punto kilométrico 172,6 de la AP-7, en dirección Tarragona.

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Por causas que se investigan, la motocicleta en la que iba de acompañante la chica, vecina de Gelida (Barcelona), sufrió una caída en la vía y posteriormente un camión atropelló mortalmente a la menor.

El conductor de la motocicleta resultó herido menos grave y fue evacuado al hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona), mientras que el conductor del camión resultó ileso.

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Con esta víctima, son ya 71 las personas muertas en accidente de tráfico este año en las carreteras catalanas, de las cuales 30 motoristas, según el balance provisional de Tráfico. EFE.