Morant registra su candidatura para optar a la Generalitat Valenciana y sigue de ministra

València, 2 jul (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha formalizado su candidatura para las primarias de su partido para designar al candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana y ha asegurado que todavía continuará como ministra porque se siente "útil".

"En cualquier Consejo de Ministros hago yo más que lo que hará (el president de la Generalitat) Pérez Llorca en toda su legislatura por los valencianos", ha dicho Morant a los medios de comunicación tras registrar su candidatura.

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No obstante, ha explicado que llegará un día en el que su dedicación será "absoluta y completa" a los valencianos, pero ha remarcado que, de momento, continúa teniendo un papel como ministra "para resolver los problemas que el Consell no sabe ni quiere solucionar".

Morant ha señalado que la Comunitat Valenciana "no es la misma desde la dana" y que hay una "oportunidad real de cambio", por lo que se ha desvinculado de los resultados de las candidatas socialistas Pilar Alegría y María Jesús Montero en las elecciones de Aragón y Andalucía: "Yo creo que los resultados van a ser absolutamente diferentes porque hablamos de circunstancias y territorios distintos".

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Asimismo, ha descartado que pueda existir un sorpaso por parte de Compromís, aunque ha valorado que "vive un muy buen momento", que puede ser "una fuerza aglutinadora" y ha dicho: "Yo en ningún caso veo a Compromís desapareciendo de la ecuación, justo lo contrario. Los necesitamos fuertes". EFE

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