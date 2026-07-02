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Los partidos de España en el Mundial elevan un 25 % los pedidos de comida, según Uber Eats

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Madrid, 2 jul (EFE)- Los pedidos a domicilio durante los días de partidos de la Selección Española de Fútbol crecen un 25 % respecto a jornadas comparables, según los datos de la plataforma Uber Eats que destaca que los encargos se concentran la hora previa al inicio del partido y la posterior al pitido final.

De acuerdo a un comunicado de este plataforma remitido este jueves, la hora previa al comienzo del partido, el volumen de pedidos se duplica frente a un viernes o domingo habitual.

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Sin embargo, el momento de mayor actividad llega después del encuentro, cuando muchos aficionados aprovechan para celebrar o alargar el plan desde casa, según sus registros.

En cuanto al contenido de los pedidos, fundamentalmente se trata de comida rápida: pollo frito, alitas, hamburguesas o pizzas llegaron a triplicar su demanda.

También crecieron las compras para preparar el partido en casa: los snacks y dulces aumentaron un 30 %, las pizzas y los platos congelados un 21 % y las bebidas y cervezas un 19 %.

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Por comunidades autónomas, Madrid lidera el volumen de pedidos durante los partidos de España, seguida de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Canarias.

Como dato curioso, Uber Eats ha detallado que ya ha habido un pedido de récord: 1.100 euros en un restaurante de sushi de Barcelona durante el España–Cabo Verde.

Le siguen un pedido de 868,30 euros en Costco Bilbao durante la madrugada del Uruguay–España y otro de 830 euros en un restaurante de Tarragona coincidiendo con el España–Arabia Saudí.

Y entre las compras más llamativas figura, además, un pedido de tequila por valor de más de 300 euros.

Para la directora de gran consumo de esta plataforma en España, Marta López, "estos datos demuestran cómo ha cambiado la forma de vivir el fútbol en casa: ya no se trata solo de pedir comida, sino de una experiencia al completo".

Así, "los usuarios combinan el 'delivery' de restaurantes con sus compras del supermercado para tenerlo todo cubierto, desde el picoteo hasta el post-partido", ha concluido. EFE

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