Levantan el confinamiento de una urbanización en Borox (Toledo) al controlar el incendio

Toledo, 2 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha acordado, a primera hora de este jueves, levantar el confinamiento de la urbanización Nuevo Borox, en el término municipal de Borox (Toledo), tras la medida tomada en la noche de este jueves por un incendio forestal, que ya ha quedado controlado.

Según ha informado el Plan Infocam en redes sociales, consultadas por EFE, el incendio forestal, que estaba en situación operativa nivel 2 por posible afectación a dicho núcleo urbano, ha bajado a nivel cero, una vez que ha quedado controlado a las 8:09 horas de este jueves.

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Por lo tanto, se ha acordado el desconfinamiento de la urbanización Nuevo Borox y se ha abierto al tráfico la carretera TO-2437.

El incendio se detectó a las 21:55 horas, tras la llamada de un particular y, en estos momentos, trabajan en el lugar cinco medios terrestres y veinte personas.

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Desde que se avisó del incendio, han participado 19 medios terrestres y 84 personas.

Además, también quedó extinguido este miércoles por la noche el incendio forestal de Molinicos (Albacete), en el que se movilizaron en total cuatro medios aéreos y once terrestres, y que afectó a una zona forestal arbolada.

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El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que este jueves el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en la mayor parte de la provincia de Toledo, en puntos del Valle del Guadiana y de la Alcarria.

Además, es muy alto en Ciudad Real y zonas del oeste de Guadalajara y Cuenca; alto en el resto de Guadalajara, Cuenca y Albacete y moderado en puntos dispersos de las zonas más orientales de Castilla-La Mancha. EFE

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