La seguridad jurídica ayudaría a aflorar casas cerradas al alquiler, según registradores

Madrid, 2 jul (EFE).- La seguridad jurídica facilitaría que muchas viviendas cerradas aflorasen en el mercado del alquiler, ha señalado la directora de Vivienda del Colegio de Registradores de España, Marta Gómez.

En una mesa de diálogo tras la presentación este jueves, en el Colegio de Registradores de España, del Libro Blanco sobre el mercado residencial, Gómez ha recordado que las certificaciones registrales protegen al propietario y también al arrendatario.

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Muchos propietarios, ha insistido, "tienen miedo" a poner sus viviendas en el mercado por la "falta de garantías" ante impagos y ocupaciones, "por lo que prefieren cerrar sus casas, aunque su deseo es, seguramente, rentabilizarlas", ha apuntado.

La decana del Colegio de Registradores de España, Rosario Jiménez, ha subrayado que el colectivo al que representa "ofrece certeza jurídica" y ha lamentado que solo 263.000 arrendamientos se anotaron en el Registro en el último año, frente al millón y medio de alquileres efectivos en España.

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En el mismo foro, el vicesecretario del Consejo General del Notariado, César Sanz, ha pedido a los operadores jurídicos "seguridad", que no cambien "de un día para otro" las herramientas jurídicas y que no se legisle "a base de decretos ley".

El representante de los notarios ha recordado que no todos los inmuebles se inscriben en los registros, por no ser un trámite obligatorio.

Por el contrario, Sanz ha comentado que los trámites ante notario son obligatorios y sus datos "exactos", quien ha apostillado que muchos propietarios prescinden del trámite registral "por miedo a aparecer de forma pública". EFE

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