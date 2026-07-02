La Bolsa española abre casi plana, con un alza del 0,06 %, pendiente del empleo en EE. UU.

Madrid, 2 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves casi plana, con una subida del 0,06 %, en una sesión que estará marcada por el informe de empleo de Estados Unidos, y mientras Wall Street y Asia han registrado caídas tras mantenerse las dudas sobre las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

En el inicio de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese leve 0,06 %, hasta los 19.418,8 puntos. Las ganancias del año son del 12,22 %.

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Mientras, en el mercado de materias primas, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 1,22 %, hasta los 70,7 dólares, con los inversores a la espera de los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. EFE

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