Espana agencias

La Bolsa española abre casi plana, con un alza del 0,06 %, pendiente del empleo en EE. UU.

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves casi plana, con una subida del 0,06 %, en una sesión que estará marcada por el informe de empleo de Estados Unidos, y mientras Wall Street y Asia han registrado caídas tras mantenerse las dudas sobre las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

En el inicio de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese leve 0,06 %, hasta los 19.418,8 puntos. Las ganancias del año son del 12,22 %.

PUBLICIDAD

Mientras, en el mercado de materias primas, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae el 1,22 %, hasta los 70,7 dólares, con los inversores a la espera de los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

La situación continúa siendo “preocupante” y ninguno de los dos fuegos se encuentra estabilizado

Los incendios en Leciñena (Zaragoza) y La Fueva (Huesca) amenazan Aragón: más de 2.000 hectáreas afectadas y vecinos desalojados

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

Atiende con esto a una petición de Alianza Libre, que hace unos días instaba a investigar si hubo contraprestaciones económicas a cambio de intermediación política y judicial por parte de Zapatero, y pedía que la Cancillería recabara todos los datos disponibles en España

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ ha recordado dos de los episodios más duros de su vida: el grave accidente que sufrió en televisión y los cuatro meses que pasó en la cárcel

Anita Williams revive el accidente que sufrió en ‘GH DÚO’ y confiesa cómo acabó en prisión: “Perdí una falange del dedo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Suspenden de funciones a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

ECONOMÍA

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

El aire acondicionado puede triplicar el recibo de la luz: cambiar de hábitos de consumo y de tarifa reduce el gasto un 68%

La trampa de la natalidad: tener más hijos aumentaría el gasto fiscal y no daría beneficios al pago de las jubilaciones

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”