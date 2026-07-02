Feijóo, de acuerdo en dar la nacionalidad si se acredita parentesco de forma "clarísima"

Santander, 2 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que el Partido Popular está de acuerdo en que una persona que acredite "de forma clarísima" su parentesco obtenga la nacionalidad española mediante la denominada 'ley de nietos', pero ha rechazado que esa norma sea "un trágala".

"Está habiendo mucha arbitrariedad, poca transparencia y pocas garantías", ha lamentado Feijóo, que se ha expresado así en un foro celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

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Feijóo también ha advertido de que la población española ha crecido desde 2019 en unos "7 u 8 millones de personas", entre nacionalizados y regularizados, y señala que esto "no hay país que lo resista". EFE

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