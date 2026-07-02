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Evolución "muy favorable" del incendio en el parque natural de Despeñaperros (Jaén)

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Jaén, 2 jul (EFE).- La evolución del incendio forestal en el parque natural de Despeñaperros (Jáen) está siendo “muy favorable” y esta mañana podría decidirse la vuelta de las casi 200 personas desalojadas, según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

Sanz ha recordado que desde la Agencia de Emergencias y la dirección del Plan Infoca se tuvo que elevar el estado de ese incendio a situación operativa 1 del Plan de Emergencia de lucha contra el incendio y a lo largo de la jornada de ayer se emplearon hasta 19 medios aéreos que trabajaron hasta que se hizo de noche.

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Ha informado de que la voracidad del incendio hizo imposible frenar la cabeza del incendio, algo que ya se ha conseguido durante el “gran trabajo” que se ha hecho en las últimas horas.

“Esta noche se ha conseguido cerrar la cabeza del incendio con maquinaria pesada y con personal de tierra tras los avances que se lograron ayer con esos 19 medios aéreos, pero el trabajo de la noche ha sido muy importante y muy destacado”, ha resaltado el consejero de la Junta de Andalucía.

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El Plan Infoca ha incorporado este jueves más maquinaria pesada y un nuevo buldócer para actuar en las zonas calientes y en los trabajos de consolidación del resto de zonas afectadas, aunque Sanz ha señalado que ya no hay un perímetro activo.

El operativo del Plan Infoca se va a reunir esta mañana para evaluar la situación, aunque Antonio Sanz ya ha avanzado que “si la evolución del incendio es tan favorable como lo ha sido durante la noche, se podrá tomar decisiones en torno a la vuelta de los desalojados a sus casas”.

Son 190 personas las que han sido desalojadas de los dos núcleos de población del municipio de Santa Elena (Jaén) y de un campamento juvenil de Cruz Roja, que fueron realojadas en casas rurales.

“Durante el día de hoy vamos a estar vigilantes, especialmente en las horas de máximo calor para ver si durante el día podemos evolucionar también hacia una situación operativa de bajada porque la evolución, repito, es favorable”, ha resumido el responsable del Plan de Emergencias.

Antonio Sanz ha manifestado que este miércoles se registró un viento de oeste-sur-oeste que ha ido rotando en diferentes momentos a oeste y también les ha favorecido la humedad.

Esta mañana, una inversión térmica en capas bajas ha retrasado la incorporación de los medios aéreos para trabajar en un incendio que, según Sanz, a primera hora de anoche empezó a perder intensidad y su avance se fue ralentizando.

“Somos optimistas, positivos y, desde luego, esperamos que durante el día de hoy se tomen decisiones sobre la vuelta de los vecinos a sus casas y empezar a devolver normalidad a la zona”, ha zanjado Antonio Sanz. EFE

gd/pst/crf

(foto) (vídeo)

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