España bate récord con 36,8 millones de turistas hasta mayo y un gasto de 50.257 millones

Madrid, 2 jul (EFE).- España recibió 36,8 millones de turistas internacionales entre enero y mayo, un 5 % más que un año antes, que gastaron 50.257 millones de euros, un 7,8 % más, lo que representó en ambos casos un nuevo récord histórico, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Solo en el mes de mayo llegaron 10,26 millones de turistas procedentes del extranjero, el 9,5 % más que en el mismo mes de 2025, y gastaron 13.553 millones, un 10,9 % más, las cifras más altas para un mes de mayo de toda la serie histórica del INE. EFE
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(Infografía)
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