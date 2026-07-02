El PSOE arranca su proceso de primarias con presentación de candidatos en 30 territorios

Madrid, 30 jun (EFE).- El PSOE ha arrancado este jueves su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas con la presentación de candidaturas para liderar el partido en cinco comunidades autónomas, 21 ayuntamientos, Ceuta y Melilla y dos consells insulares, un total de 30 territorios.

Todos ellos se han acogido al primer plazo del calendario propuesto por Ferraz, y aprobado en el Comité Federal del pasado sábado, para elegir a sus cabezas de lista para las municipales y autonómicas de mayo del próximo año y que permite a cada territorio elegir el momento que más le convenga.

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Este calendario afecta a la federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas. Están eximidas de hacerlo allí donde el PSOE ejerza la presidencia o alcaldía.

De acuerdo con el calendario de esta primera tanda de primarias, la presentación de candidatos se realiza entre hoy y mañana, la recogida de avales entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18 y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

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En esta primera tanda de primarias se elegirá a cinco candidatos autonómicos: los de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria y Murcia. Para esas contiendas ya han anunciado candidaturas los ministros Óscar Puente, para Madrid, y Diana Morant para la Comunidad Valenciana.

En Baleares habrá un nuevo secretario general ya que la actual, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha declinado presentarse a la reelección, mientras que en Cantabria ya se ha postulado el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares. En Murcia, se presentará a la reelección el actual secretario general, Paco Lucas.

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También se disputarán los liderazgos del partido en 21 ayuntamientos, entre ellos el de la capital, donde la concejala Enma López se enfrentará, previsiblemente, a la líder de la formación en la ciudad, Reyes Maroto.

En Asturias se llevarán a cabo tan solo dos procesos de primarias durante este periodo, los de los ayuntamientos de Oviedo y Castrillón; en Baleares se celebrarán en Palma y Calviá y para los consells insulares de Mallorca y Menorca, mientras que en Cantabria también habrá para los consistorios de Santander y Torrelavega.

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La federación gallega, que celebrará las primarias para elegir candidato a la Xunta en otra de las tandas, celebrará ahora primarias para los ayuntamientos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros y Ponteareas.

Mientras que en la Región de Murcia, se celebrarán las del ayuntamiento de Murcia, Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, La Unión, Mazarrón y Yecla.

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Los plazos concretos de los otros dos periodos serán aprobados más adelante por la Ejecutiva Federal. EFE