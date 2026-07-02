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El PSOE arranca su proceso de primarias con presentación de candidatos en 30 territorios

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Madrid, 30 jun (EFE).- El PSOE ha arrancado este jueves su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas con la presentación de candidaturas para liderar el partido en cinco comunidades autónomas, 21 ayuntamientos, Ceuta y Melilla y dos consells insulares, un total de 30 territorios.

Todos ellos se han acogido al primer plazo del calendario propuesto por Ferraz, y aprobado en el Comité Federal del pasado sábado, para elegir a sus cabezas de lista para las municipales y autonómicas de mayo del próximo año y que permite a cada territorio elegir el momento que más le convenga.

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Este calendario afecta a la federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas. Están eximidas de hacerlo allí donde el PSOE ejerza la presidencia o alcaldía.

De acuerdo con el calendario de esta primera tanda de primarias, la presentación de candidatos se realiza entre hoy y mañana, la recogida de avales entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18 y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

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En esta primera tanda de primarias se elegirá a cinco candidatos autonómicos: los de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria y Murcia. Para esas contiendas ya han anunciado candidaturas los ministros Óscar Puente, para Madrid, y Diana Morant para la Comunidad Valenciana.

En Baleares habrá un nuevo secretario general ya que la actual, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha declinado presentarse a la reelección, mientras que en Cantabria ya se ha postulado el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares. En Murcia, se presentará a la reelección el actual secretario general, Paco Lucas.

También se disputarán los liderazgos del partido en 21 ayuntamientos, entre ellos el de la capital, donde la concejala Enma López se enfrentará, previsiblemente, a la líder de la formación en la ciudad, Reyes Maroto.

En Asturias se llevarán a cabo tan solo dos procesos de primarias durante este periodo, los de los ayuntamientos de Oviedo y Castrillón; en Baleares se celebrarán en Palma y Calviá y para los consells insulares de Mallorca y Menorca, mientras que en Cantabria también habrá para los consistorios de Santander y Torrelavega.

La federación gallega, que celebrará las primarias para elegir candidato a la Xunta en otra de las tandas, celebrará ahora primarias para los ayuntamientos de Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros y Ponteareas.

Mientras que en la Región de Murcia, se celebrarán las del ayuntamiento de Murcia, Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, La Unión, Mazarrón y Yecla.

Los plazos concretos de los otros dos periodos serán aprobados más adelante por la Ejecutiva Federal. EFE

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