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El PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Andalucía por el que será investido Moreno

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Sevilla, 2 jul (EFE).- El PP y Vox han alcanzado este jueves un "acuerdo de gobierno y estabilidad" para Andalucía que será suscrito públicamente a las 18:30 horas por el candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira.

Este acuerdo, del que han informado en sendas convocatorias el PP y Vox, permitirá que esta misma tarde, a partir de las 19:00 horas, Juanma Moreno sea investido por el pleno del Parlamento autonómico como presidente de la Junta de Andalucía por tercer mandato consecutivo.

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Las conversaciones entre PP y Vox se habían intensificado en los últimos días y ambos partidos hablaban de "sintonía" y ganas de alcanzar un acuerdo, pero eso no impidió que el pasado martes, en la segunda sesión del pleno de investidura, Vox se negase a apoyar a los populares, forzando una nueva votación este jueves.

El acuerdo tendrá una parte programática, en la que Vox ha exigido la inclusión de la 'prioridad nacional' para el acceso a las ayudas y servicios públicos, y otra en la que se fijará la participación del partido de Santiago Abascal en el nuevo Ejecutivo.

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Moreno será investido, en segunda votación, con los votos de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox, de modo que el nuevo Ejecutivo tendrá el apoyo de 68 parlamentarios, el mayor de un Gobierno andaluz, como apuntó Gavira el pasado martes en el debate de investidura.

Durante la campaña para las elecciones andaluzas, Moreno defendió que su proyecto pasaba por gobernar en solitario y evitar el "lío" de pactar con Vox, algo que no ha podido evitar tras el resultado de los comicios del 17 de mayo, en los que el PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Los grupos de izquierda -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- han pedido que el pleno del Parlamento debata, antes de que se produzca la votación de investidura, el acuerdo al que han llegado finalmente el PP y Vox.

Los populares, por su parte, han afeado estos días a los grupos de izquierda que ni negocien con ellos ni acepten que lo hagan con Vox, el "único partido", recalcó este miércoles en rueda de prensa el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, que se había abierto a hablar sobre la investidura de Moreno.

Martín resumió las posturas de PP y Vox con un símil matemático por el que ambos partidos son como conjuntos que coinciden en parte, de modo que ven muchas cuestiones de forma diferente, pero comparten otras, que han sido la base del pacto.

Fuentes del PP han asegurado a EFE que la toma de posesión de Moreno se celebrará "en los próximos días" y se evitará que coincida, en la medida de los posible, con la conmemoración el lunes del asesinato de Blas Infante, el "Padre de la Patria andaluza" según el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Después quedará nombrar al Ejecutivo y su toma de posesión, a lo que seguirá un Consejo de Gobierno y una junta de portavoces en el Parlamento para fijar la fecha de un pleno en el que se aprobarán los senadores por designación autonómica. EFE

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