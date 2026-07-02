Espana agencias

El paro bajó más en junio en el noroste y sur peninsular y el empleo subió más en Baleares

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jul (EFE).- El paro bajó en junio en 11 comunidades, en mayor medida en el noroeste y en el sur peninsulares y Canarias, mientras el empleo creció otra vez con fuerza en Baleares, según los datos publicados este jueves por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al desempleo, bajó más en términos relativos en Galicia (3,28 %), Castilla y León (2,98 %), Cantabria (2,45 %) y Asturias (2,33 %) y también se redujo por encima de la media (1,24 %) en Andalucía (2,12 %), Extremadura (1,63 %), Canarias (1,51 %) y Castilla-La Mancha (1,39 %).

PUBLICIDAD

Menos que la media bajó el paro en Madrid (1,00 %), la Comunidad Valenciana (0,86 %) y Cataluña (0,15 %).

Por el contrario, el desempleo aumentó en Murcia (1,02 %), País Vasco (0,46 %), Baleares (0,42 %), La Rioja (0,39 %), Aragón (0,09 %) y Navarra (0,08 %).

PUBLICIDAD

En los últimos 12 meses las comunidades donde más ha caído el desempleo son Andalucía (10,41 %) y Extremadura (8,24 %), en tanto que el número de parados ha subido en La Rioja (1,83 %), Aragón (1,28 %), País Vasco (0,79 %) y Navarra (0,29 %).

Las comunidades con más trabajadores sin empleo siguen siendo Andalucía (536.523), Cataluña (307.169), la Comunidad Valenciana (281.651) y Madrid (269.809).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

536.523

-11.597

-2,12

-62.367

-10,41

ARAGÓN

47.840

42

0,09

603

1,28

ASTURIAS

48.172

-1.148

-2,33

-1.553

-3,12

BALEARES

23.707

100

0,42

-1.015

-4,11

CANARIAS

142.409

-2.189

-1,51

-8.295

-5,50

CANTABRIA

26.605

-667

-2,45

-406

-1,50

C. Y LEÓN

94.260

-2.895

-2,98

-2.577

-2,66

C.-LA MANCHA

113.853

1.602

-1,39

-5.064

-4,26

CATALUÑA

307.169

-458

-0,15

-7.915

-2,51

C. VALENCIANA

281.651

-2.445

-0,86

-11.964

-4,07

EXTREMADURA

60.535

-1.005

-1,63

-5.437

-8,24

GALICIA

105.768

-3.587

-3,28

-1.486

-1,39

MADRID

269.809

-2.733

-1,00

-4.929

-1,79

MURCIA

73.240

739

1,02

-1.591

-2,13

NAVARRA

28.309

24

0,08

81

0,29

PAÍS VASCO

104.212

479

0,46

821

0,79

RIOJA, LA

12.027

47

0,39

216

1,83

CEUTA

8.518

23

0,27

-742

-8,01

MELILLA

7.375

133

1,84

-361

-4,67

TOTAL

2.291.982

-28.739

-1,24

-113.981

-4,74

Respecto al número de afiliados, volvió a crecer en junio de manera destacada en Baleares (3,73 %) y solo bajó en La Rioja (0,57 %) y Andalucía (0,38 %).

En relación a junio de 2025, todas las comunidades tienen hoy más afiliados que entonces, en mayor medida la Comunidad Valenciana (3,88 % más), Madrid (3,49 %) y Baleares (3,07 %).

Con los incrementos de junio, Cataluña es la primera comunidad que supera los cuatro millones de afiliados (4.008.221).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

3.605.924

-13.887

-0,38

96.772

2,76

ARAGÓN

658.720

7.290

1,12

16.489

2,57

ASTURIAS

402.364

2.943

0,74

8.705

2,21

BALEARES

678.195

24.372

3,73

20.214

3,07

CANARIAS

964.931

960

0,10

26.704

2,85

CANTABRIA

242.785

2.709

1,13

3.247

1,36

C. Y LEÓN

1.016.019

9.641

0,96

17.279

1,73

C.-LA MANCHA

826.912

12.632

1,55

21.043

2,61

CATALUÑA

4.008.221

37.053

0,93

102.763

2,63

C. VALENCIANA

2.306.483

12.374

0,54

86.052

3,88

EXTREMADURA

428.945

4.643

1,09

6.425

1,52

GALICIA

1.123.034

11.166

1,00

20.383

1,85

MADRID

3.934.223

13.956

0,36

132.684

3,49

MURCIA

704.928

715

0,10

19.679

2,87

NAVARRA

323.243

885

0,27

6.980

2,21

PAÍS VASCO

1.044.686

2.006

0,19

15.541

1,51

RIOJA, LA

145.176

-835

-0,57

2.132

1,49

CEUTA

25.235

-1

-0,00

959

3,95

MELILLA

26.314

-89

-0,34

1.194

4,75

TOTAL

22.466.339

128.533

0,58

605.244

2,77

EFE

esv/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Austria: la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ en el Mundial 2026 tras superar la fase de grupos como primera

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria: la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ en el Mundial 2026 tras superar la fase de grupos como primera

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

El encarecimiento del alquiler y la falta de vivienda asequible han dado lugar a una realidad cada vez más visible: personas con empleo que no tienen hogar

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Tres walabíes, dos corzos y 14 perros: rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones en una finca dedicada al cultivo de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Malagón (Ciudad Real) a dos personas que controlaban todo el proceso de producción de la droga

Tres walabíes, dos corzos y 14 perros: rescatan a una veintena de animales en pésimas condiciones en una finca dedicada al cultivo de marihuana

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Un estudio revela que compartir hogar sin pareja se asocia a más depresión, más dolor y peor salud que vivir en solitario, pero los factores clave son el nivel de ingresos y de apoyo social

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo