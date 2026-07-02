El paro bajó más en junio en el noroste y sur peninsular y el empleo subió más en Baleares

Madrid, 2 jul (EFE).- El paro bajó en junio en 11 comunidades, en mayor medida en el noroeste y en el sur peninsulares y Canarias, mientras el empleo creció otra vez con fuerza en Baleares, según los datos publicados este jueves por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En cuanto al desempleo, bajó más en términos relativos en Galicia (3,28 %), Castilla y León (2,98 %), Cantabria (2,45 %) y Asturias (2,33 %) y también se redujo por encima de la media (1,24 %) en Andalucía (2,12 %), Extremadura (1,63 %), Canarias (1,51 %) y Castilla-La Mancha (1,39 %).
PUBLICIDAD
Menos que la media bajó el paro en Madrid (1,00 %), la Comunidad Valenciana (0,86 %) y Cataluña (0,15 %).
Por el contrario, el desempleo aumentó en Murcia (1,02 %), País Vasco (0,46 %), Baleares (0,42 %), La Rioja (0,39 %), Aragón (0,09 %) y Navarra (0,08 %).
PUBLICIDAD
En los últimos 12 meses las comunidades donde más ha caído el desempleo son Andalucía (10,41 %) y Extremadura (8,24 %), en tanto que el número de parados ha subido en La Rioja (1,83 %), Aragón (1,28 %), País Vasco (0,79 %) y Navarra (0,29 %).
Las comunidades con más trabajadores sin empleo siguen siendo Andalucía (536.523), Cataluña (307.169), la Comunidad Valenciana (281.651) y Madrid (269.809).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:
PUBLICIDAD
MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCÍA
536.523
-11.597
-2,12
-62.367
-10,41
ARAGÓN
47.840
42
0,09
603
1,28
ASTURIAS
48.172
-1.148
-2,33
-1.553
-3,12
BALEARES
23.707
100
0,42
-1.015
-4,11
CANARIAS
142.409
-2.189
-1,51
-8.295
-5,50
CANTABRIA
26.605
-667
-2,45
-406
-1,50
C. Y LEÓN
94.260
-2.895
-2,98
-2.577
-2,66
C.-LA MANCHA
113.853
1.602
-1,39
-5.064
-4,26
CATALUÑA
307.169
-458
-0,15
-7.915
-2,51
C. VALENCIANA
281.651
-2.445
-0,86
-11.964
-4,07
EXTREMADURA
60.535
-1.005
-1,63
-5.437
-8,24
GALICIA
105.768
-3.587
-3,28
-1.486
-1,39
MADRID
269.809
-2.733
-1,00
-4.929
-1,79
MURCIA
73.240
739
1,02
-1.591
-2,13
NAVARRA
28.309
24
0,08
81
0,29
PAÍS VASCO
104.212
479
0,46
821
0,79
RIOJA, LA
12.027
47
0,39
216
1,83
CEUTA
8.518
23
0,27
-742
-8,01
MELILLA
7.375
133
1,84
-361
-4,67
TOTAL
2.291.982
-28.739
-1,24
-113.981
-4,74
Respecto al número de afiliados, volvió a crecer en junio de manera destacada en Baleares (3,73 %) y solo bajó en La Rioja (0,57 %) y Andalucía (0,38 %).
PUBLICIDAD
En relación a junio de 2025, todas las comunidades tienen hoy más afiliados que entonces, en mayor medida la Comunidad Valenciana (3,88 % más), Madrid (3,49 %) y Baleares (3,07 %).
Con los incrementos de junio, Cataluña es la primera comunidad que supera los cuatro millones de afiliados (4.008.221).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:
PUBLICIDAD
MENSUAL
ANUAL
TOTAL
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
ANDALUCÍA
3.605.924
-13.887
-0,38
96.772
2,76
ARAGÓN
658.720
7.290
1,12
16.489
2,57
ASTURIAS
402.364
2.943
0,74
8.705
2,21
BALEARES
678.195
24.372
3,73
20.214
3,07
CANARIAS
964.931
960
0,10
26.704
2,85
CANTABRIA
242.785
2.709
1,13
3.247
1,36
C. Y LEÓN
1.016.019
9.641
0,96
17.279
1,73
C.-LA MANCHA
826.912
12.632
1,55
21.043
2,61
CATALUÑA
4.008.221
37.053
0,93
102.763
2,63
C. VALENCIANA
2.306.483
12.374
0,54
86.052
3,88
EXTREMADURA
428.945
4.643
1,09
6.425
1,52
GALICIA
1.123.034
11.166
1,00
20.383
1,85
MADRID
3.934.223
13.956
0,36
132.684
3,49
MURCIA
704.928
715
0,10
19.679
2,87
NAVARRA
323.243
885
0,27
6.980
2,21
PAÍS VASCO
1.044.686
2.006
0,19
15.541
1,51
RIOJA, LA
145.176
-835
-0,57
2.132
1,49
CEUTA
25.235
-1
-0,00
959
3,95
MELILLA
26.314
-89
-0,34
1.194
4,75
TOTAL
22.466.339
128.533
0,58
605.244
2,77
EFE
esv/aam
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD