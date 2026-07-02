El paro bajó más en junio en el noroste y sur peninsular y el empleo subió más en Baleares

Madrid, 2 jul (EFE).- El paro bajó en junio en 11 comunidades, en mayor medida en el noroeste y en el sur peninsulares y Canarias, mientras el empleo creció otra vez con fuerza en Baleares, según los datos publicados este jueves por los ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al desempleo, bajó más en términos relativos en Galicia (3,28 %), Castilla y León (2,98 %), Cantabria (2,45 %) y Asturias (2,33 %) y también se redujo por encima de la media (1,24 %) en Andalucía (2,12 %), Extremadura (1,63 %), Canarias (1,51 %) y Castilla-La Mancha (1,39 %).

PUBLICIDAD

Menos que la media bajó el paro en Madrid (1,00 %), la Comunidad Valenciana (0,86 %) y Cataluña (0,15 %).

Por el contrario, el desempleo aumentó en Murcia (1,02 %), País Vasco (0,46 %), Baleares (0,42 %), La Rioja (0,39 %), Aragón (0,09 %) y Navarra (0,08 %).

PUBLICIDAD

En los últimos 12 meses las comunidades donde más ha caído el desempleo son Andalucía (10,41 %) y Extremadura (8,24 %), en tanto que el número de parados ha subido en La Rioja (1,83 %), Aragón (1,28 %), País Vasco (0,79 %) y Navarra (0,29 %).

Las comunidades con más trabajadores sin empleo siguen siendo Andalucía (536.523), Cataluña (307.169), la Comunidad Valenciana (281.651) y Madrid (269.809).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

PUBLICIDAD

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

536.523

-11.597

-2,12

-62.367

-10,41

ARAGÓN

47.840

42

0,09

603

1,28

ASTURIAS

48.172

-1.148

-2,33

-1.553

-3,12

BALEARES

23.707

100

0,42

-1.015

-4,11

CANARIAS

142.409

-2.189

-1,51

-8.295

-5,50

CANTABRIA

26.605

-667

-2,45

-406

-1,50

C. Y LEÓN

94.260

-2.895

-2,98

-2.577

-2,66

C.-LA MANCHA

113.853

1.602

-1,39

-5.064

-4,26

CATALUÑA

307.169

-458

-0,15

-7.915

-2,51

C. VALENCIANA

281.651

-2.445

-0,86

-11.964

-4,07

EXTREMADURA

60.535

-1.005

-1,63

-5.437

-8,24

GALICIA

105.768

-3.587

-3,28

-1.486

-1,39

MADRID

269.809

-2.733

-1,00

-4.929

-1,79

MURCIA

73.240

739

1,02

-1.591

-2,13

NAVARRA

28.309

24

0,08

81

0,29

PAÍS VASCO

104.212

479

0,46

821

0,79

RIOJA, LA

12.027

47

0,39

216

1,83

CEUTA

8.518

23

0,27

-742

-8,01

MELILLA

7.375

133

1,84

-361

-4,67

TOTAL

2.291.982

-28.739

-1,24

-113.981

-4,74

Respecto al número de afiliados, volvió a crecer en junio de manera destacada en Baleares (3,73 %) y solo bajó en La Rioja (0,57 %) y Andalucía (0,38 %).

PUBLICIDAD

En relación a junio de 2025, todas las comunidades tienen hoy más afiliados que entonces, en mayor medida la Comunidad Valenciana (3,88 % más), Madrid (3,49 %) y Baleares (3,07 %).

Con los incrementos de junio, Cataluña es la primera comunidad que supera los cuatro millones de afiliados (4.008.221).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de junio y las variaciones mensual (respecto a mayo) y anual (respecto a junio de 2025), en cifras absolutas y en porcentaje:

PUBLICIDAD

MENSUAL

ANUAL

TOTAL

ABSOLUTA

RELATIVA

ABSOLUTA

RELATIVA

ANDALUCÍA

3.605.924

-13.887

-0,38

96.772

2,76

ARAGÓN

658.720

7.290

1,12

16.489

2,57

ASTURIAS

402.364

2.943

0,74

8.705

2,21

BALEARES

678.195

24.372

3,73

20.214

3,07

CANARIAS

964.931

960

0,10

26.704

2,85

CANTABRIA

242.785

2.709

1,13

3.247

1,36

C. Y LEÓN

1.016.019

9.641

0,96

17.279

1,73

C.-LA MANCHA

826.912

12.632

1,55

21.043

2,61

CATALUÑA

4.008.221

37.053

0,93

102.763

2,63

C. VALENCIANA

2.306.483

12.374

0,54

86.052

3,88

EXTREMADURA

428.945

4.643

1,09

6.425

1,52

GALICIA

1.123.034

11.166

1,00

20.383

1,85

MADRID

3.934.223

13.956

0,36

132.684

3,49

MURCIA

704.928

715

0,10

19.679

2,87

NAVARRA

323.243

885

0,27

6.980

2,21

PAÍS VASCO

1.044.686

2.006

0,19

15.541

1,51

RIOJA, LA

145.176

-835

-0,57

2.132

1,49

CEUTA

25.235

-1

-0,00

959

3,95

MELILLA

26.314

-89

-0,34

1.194

4,75

TOTAL

22.466.339

128.533

0,58

605.244

2,77

EFE

esv/aam