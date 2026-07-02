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El CSD ayuda a futbolistas retirados para su transición al mundo laboral con 450.000 euros

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Madrid, 2 jul (EFE).- El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado ayudas por valor de 450.000 euros para asociaciones y sindicatos de fútbol durante 2026 con el fin de facilitar la transición del deporte al ámbito laboral de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos cuando finalicen su actividad deportiva.

El 67% de los futbolistas no sabe qué hará cuando se retire y el 54% no recibió asistencia para la planificación de su segunda carrera, según una encuesta realizada en 2021 por el sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO).

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La financiación del apoyo del CSD proviene de los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional, según ha explicado el organismo en un comunicado.

Estas subvenciones van dirigidas a las entidades sin ánimo de lucro que entre sus fines se encuentren las actividades directamente relacionadas con la práctica del fútbol o la promoción de los derechos sociales de sus asociados y que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

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Además, será necesario acreditar la afiliación de, al menos, el 20% de los futbolistas, árbitros, entrenadores o preparadores físicos con licencia federativa que participen en competiciones oficiales nacionales y categoría absoluta durante la temporada 2025/2026, y tener presencia en al menos, tres comunidades autónomas. EFE

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