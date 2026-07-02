Cuerpo califica de "natural y normal" el relevo de la directora de la Agencia Tributaria

Madrid, 2 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha calificado de "natural y normal" el relevo de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, tras cuatro años en el cargo.

Así lo ha indicado este jueves en declaraciones a los medios antes de presidir la inauguración del Foro España Exportación e Inversiones (ICEX), preguntado por la próxima sustitución de Soledad Fernández, que según fuentes del Ministerio de Hacienda pidió hace meses su relevo, aunque se acordó que cualquier cambio se produciría una vez finalizada la campaña de la renta, que terminó el martes.

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"Yo lo encajaría en un relevo natural y normal que se da en todas las instituciones que tenemos dentro del espacio del Ejecutivo, del Gobierno, y sin más", ha insistido el vicepresidente primero.

Hacienda negó este miércoles que se haya producido ninguna dimisión ni crisis en la Agencia.

El Gobierno nombró a Fernández directora general de la agencia en junio de 2022 en sustitución del actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y procedente de su puesto de delegada especial de la Agencia en Madrid. EFE

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