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Crean una guía para prevenir el abandono de los tratamientos orales en cáncer de mama

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Madrid, 2 jul (EFE). - Un 33 % de las pacientes con cáncer de mama abandona o no sigue correctamente el tratamiento oral en los cinco años posteriores a la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, por lo que expertos en psicooncología y oncología médica han creado una guía que identifica las señales y propone recomendaciones para mantener la adherencia.

La guía incluye preguntas identificadas por la psicooncóloga Marta de la Fuente, como “¿notas que estás menos implicada con el tratamiento?”, “¿te cuesta más hablar con el equipo médico, minimizas síntomas, ocultas cosas o te da pereza ir a revisiones?” o “¿te viene a menudo el pensamiento: ‘¿Y si lo dejo?’”.

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Ante estas cuestiones, la guía recomienda que, en momentos de cansancio y desánimo, los pacientes esperen un tiempo antes de tomar una decisión y recuerden los beneficios a largo plazo del tratamiento.

El material forma parte del movimiento ‘Entre Ellas’ y se enmarca en el proyecto ‘Cáncer de Mama: Barreras e Intervenciones Omnicanal para un cambio en la Adherencia Terapéutica’ (CaMBIOAT), impulsado por Lilly en colaboración con la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y Marta De la Fuente.  

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Precisamente, la psicooncóloga ha explicado que en la adherencia terapéutica influyen “los efectos secundarios, el cansancio acumulado, las preocupaciones laborales o familiares…” y, por eso, para ella es fundamental entenderlo como un proceso dinámico que necesita información y apoyo, “no solo esfuerzo individual”.

Por su parte, la presidenta de la FECMA, Antonia Gimón, ha citado otras barreras para la adherencia como la falta de información, una comunicación insuficiente con el médico u olvidos por responsabilidades personales o profesionales, y, ante tratamientos prolongados, ha pedido que la paciente “se sienta acompañada durante todo el proceso”.

La oncóloga médica del Hospital Universitario de Navarra y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la doctora Susana de la Cruz, ha destacado la importancia de contar dar información clara y adaptada sobre el diagnóstico, el tratamiento y los posibles efectos secundarios: “Las pacientes mejor informadas son las que mejor cumplen”.

De la Cruz también ha subrayado que haya una relación de confianza con el equipo médico para plantear preguntas o dudas, potenciar el ejercicio físico y una alimentación saludable y evitar tóxicos.

Para Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, la información clara y las herramientas identifican “a tiempo” posibles dificultades y hacen que las pacientes se sientan “acompañadas y con mayor seguridad”.

Este proyecto cuenta con el aval de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama y el Grupo de Investigación Clínica en Cáncer de Mama SOLTI.

Según la SEOM, está previsto que en 2026 se diagnostiquen más de 38.000 nuevos casos de cáncer de mama en España, el más frecuente en mujeres en el país.EFE

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