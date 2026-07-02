Christian Prudhomme: "Cataluña tenía un enorme deseo de acoger el Tour"

Barcelona, 2 jul (EFE).- El director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha destacado este jueves la ilusión con la que Cataluña ha trabajado durante años para acoger la salida de la ronda gala y ha asegurado que el territorio tenía "un enorme deseo" de albergar el evento, cuyas tres primeras etapas de la edición de 2026 se disputarán en suelo catalán a partir de este sábado.

"Se percibe un enorme entusiasmo y una gran pasión. Se siente la fuerza de Barcelona y de Cataluña: Barcelona, Tarragona, Granollers… Toda Cataluña tenía un gran deseo de acoger el Tour. Sabemos que encontraremos a muchísima gente con una sonrisa, y ya lo estamos viendo", ha apuntado el dirigente francés.

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Prudhomme ha inaugurado este jueves, en el Arco del Triunfo de Barcelona, un espacio gratuito dirigido tanto a los aficionados al ciclismo como a quienes quieran acercarse por primera vez al ambiente del Tour de Francia.

El recinto, que estará abierto del 2 al 5 de julio, ofrece pantallas gigantes para seguir las etapas, actividades gratuitas organizadas por los patrocinadores de la ronda gala y un servicio móvil de reparación de bicicletas, con el objetivo de que los visitantes se sientan protagonistas del evento.

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El director general ha subrayado que la elección de Barcelona como punto de partida responde tanto al atractivo paisajístico de la ciudad como a su tradición deportiva. En este sentido, ha recordado que una de las imágenes más icónicas del Tour es la retransmisión aérea y ha destacado el valor visual que aportará el litoral catalán.

"Barcelona es una ciudad magnífica, situada junto al mar. Una de las imágenes más emblemáticas del Tour de Francia es la que ofrece el helicóptero, y cuando el mar forma parte del paisaje, el espectáculo es aún más hermoso", ha afirmado.

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Prudhomme también ha puesto el foco en el papel que desempeñará la montaña de Montjuïc durante el arranque de la competición, convencido de que el recorrido tendrá incidencia deportiva desde las primeras jornadas. "Montjuïc será un escenario decisivo que comenzará a marcar diferencias entre los grandes favoritos", ha señalado.

El director general del Tour ha defendido, además, el nivel competitivo que presentará la edición de 2026 y ha invitado a los aficionados a vivir en directo el inicio de la ronda francesa en Cataluña.

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"Viviremos una gran batalla entre campeones. Estamos ante el mejor nivel de ciclismo del año; de hecho, uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Por eso invitamos a todo el mundo a venir y disfrutarlo", ha añadido.

En la inauguración también ha participado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, quien ha subrayado que la salida del Tour forma parte de la estrategia de la ciudad para consolidarse como referente internacional en la organización de grandes acontecimientos deportivos.

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"Estamos viviendo y vamos a vivir momentos históricos. Hemos recuperado el esplendor que se perdió durante un tiempo como referente mundial del deporte y, al mismo tiempo, sin olvidar nuestra razón de ser, que es la promoción de la práctica deportiva", ha afirmado.

Preguntado por la proyección internacional que supondrá la Grand Départ de 2026 y por la posibilidad de que Barcelona vuelva a acoger la salida de la ronda gala en el futuro, Escudé ha asegurado que la prioridad del consistorio es que el acontecimiento sea vivido como una celebración por la ciudadanía.

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"Lo que nos preocupa es que los barceloneses sientan el Tour como una fiesta propia y que quienes se acerquen puedan vivirla en primera persona como una gran celebración popular", ha concluido. EFE

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