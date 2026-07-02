Espana agencias

Carreño: "No es que me mosqueara, pero las reglas hay que cumplirlas para uno y para otro"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Pablo Carreño, que terminó derrotado por Rafa Jódar en la segunda ronda de Wimbledon, reconoció que su rival afrontó mejor la reanudación este jueves de un partido en el que mostró su disconformidad en algunos momentos.

El asturiano, que se marchó el miércoles, en el parón por falta de luz natural, con ventaja de dos sets a uno, subrayó que las normas deben ser iguales para todos los jugadores pero negó que estuviera molesto con Jódar.

PUBLICIDAD

"No es que estuviera mosqueado porque se fuera al baño. El árbitro, durante mi carrera, a veces he intentado ir al baño y no me han dejado porque me han dicho que tengo que ir al principio. Él fue al baño cuando quedaban cinco segundos. Y justo un cambio antes el árbitro me llamó la intención porque le hice esperar un poco en el saque. Si cumples las reglas a rajatabla tiene que ser para uno y para otro. Pero no tengo nada que decir a Rafa. Se lo dije al árbitro. No hubo tensión alguna ni nada contra Rafa", explicó Carreño que por primera vez ha logrado ganar un partido en Wimbledon, en primera ronda.

El asturiano explicó que este jueves Jódar afrontó el encuentro mejor. "Salió más convencido que yo y esa ha sido la clave. Salió a ganar y me ha faltado energía y carácter para ir a por el partido. No sé por qué, no he ido a por el partid y me ha costado el triunfo", lamentó.

PUBLICIDAD

No quiso justificar la derrota por el parón del miércoles, cuando se interrumpió por falta de luz. "No sé si me ha perjudicado el parón. Son cosas que pasan. Son las previsiones. Ya por la mañana se sabía que eso podía ocurrir y no se hizo nada para cambiar de pista o algo. Las pistas están un poco obsoletas. Sabíamos que íbamos a tener que parar y jugamos un poco a contrarreloj. El primer día, el miércoles, estuve mejor y más cómodo y jugando muy bien. Al final, él estaba a ver cuando paraban el partido para intentar al día siguiente estar mejor y creo que lo ha conseguido".

"El miércoles fui dominador. Estuve mejor que él durante más partes del partido y dominé. Tuve opciones también en el cuarto set de hacer break. el partido de este jueves ha sido diferente y me he sentido peor con mi saque", lamentó Carreño. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

El cantante de The Rolling Stones ha alabado el último disco de Rosalía durante una entrevista con ‘GQ’

Mick Jagger, de Los Rolling Stones, declara su admiración por Rosalía: “Hizo algo realmente conceptual y lo logró a la perfección”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 2 julio

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

Incendio en un edificio de Valencia tras el desalojo de unos bajos okupados desde 2020

La Policía y Bomberos han desalojado a los vecinos y se encuentran trabajando en las labores de extinción

Incendio en un edificio de Valencia tras el desalojo de unos bajos okupados desde 2020

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

La trabajadora de la estación de servicio asegura que, pese a las quejas de los clientes por el encarecimiento de los carburantes, la afluencia en la gasolinera se mantiene y comparte algunos consejos para reducir el consumo

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

El PP firma con Vox un pacto de gobierno en Andalucía que incluye la prioridad nacional y asegura la investidura de Juanma Moreno

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

Guardias civiles exigen la dimisión “inmediata” de su directora y el cese del DAO tras sus imputaciones en el caso Leire Díez

La razón por la que Vito Quiles está en busca y captura: un “bulo” sobre un asesor de Hacienda motivó la orden judicial

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

ECONOMÍA

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de la UE y es el quinto país donde más se encarece

El campo español es un 55% más competitivo que el europeo, pero paga peores salarios: los costes laborales son un 31% más bajos que la media comunitaria

DEPORTES

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

La historia del monstruoso estadio del España - Austria, un templo de 5.000 millones de euros construido a 30 metros de profundidad

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine