Carreño: "No es que me mosqueara, pero las reglas hay que cumplirlas para uno y para otro"

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Pablo Carreño, que terminó derrotado por Rafa Jódar en la segunda ronda de Wimbledon, reconoció que su rival afrontó mejor la reanudación este jueves de un partido en el que mostró su disconformidad en algunos momentos.

El asturiano, que se marchó el miércoles, en el parón por falta de luz natural, con ventaja de dos sets a uno, subrayó que las normas deben ser iguales para todos los jugadores pero negó que estuviera molesto con Jódar.

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"No es que estuviera mosqueado porque se fuera al baño. El árbitro, durante mi carrera, a veces he intentado ir al baño y no me han dejado porque me han dicho que tengo que ir al principio. Él fue al baño cuando quedaban cinco segundos. Y justo un cambio antes el árbitro me llamó la intención porque le hice esperar un poco en el saque. Si cumples las reglas a rajatabla tiene que ser para uno y para otro. Pero no tengo nada que decir a Rafa. Se lo dije al árbitro. No hubo tensión alguna ni nada contra Rafa", explicó Carreño que por primera vez ha logrado ganar un partido en Wimbledon, en primera ronda.

El asturiano explicó que este jueves Jódar afrontó el encuentro mejor. "Salió más convencido que yo y esa ha sido la clave. Salió a ganar y me ha faltado energía y carácter para ir a por el partido. No sé por qué, no he ido a por el partid y me ha costado el triunfo", lamentó.

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No quiso justificar la derrota por el parón del miércoles, cuando se interrumpió por falta de luz. "No sé si me ha perjudicado el parón. Son cosas que pasan. Son las previsiones. Ya por la mañana se sabía que eso podía ocurrir y no se hizo nada para cambiar de pista o algo. Las pistas están un poco obsoletas. Sabíamos que íbamos a tener que parar y jugamos un poco a contrarreloj. El primer día, el miércoles, estuve mejor y más cómodo y jugando muy bien. Al final, él estaba a ver cuando paraban el partido para intentar al día siguiente estar mejor y creo que lo ha conseguido".

"El miércoles fui dominador. Estuve mejor que él durante más partes del partido y dominé. Tuve opciones también en el cuarto set de hacer break. el partido de este jueves ha sido diferente y me he sentido peor con mi saque", lamentó Carreño. EFE

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