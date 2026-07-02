La Guardia Civil detiene a un agricultor tras destrozar con un tractor el coche de un cobrador de impagos. (Montaje con capturas de pantalla de X / @guardiacivil_le)

Un agricultor de 36 años ha sido detenido por la Guardia Civil tras embestir con un tractor agrícola el vehículo de un trabajador de una empresa de cobro de impagos que se presentó en su explotación en El Burgo Ranero, una localidad de la provincia de León. La propia Guardia Civil ha difundido un vídeo en redes sociales en el que se ve cómo el hombre maniobra con la máquina para levantar el coche con las horquillas delanteras y lo lanza al suelo, dañando así el coche del cobrador.

Las imágenes muestran al agricultor llegar a gran velocidad con el tractor hacia el vehículo aparcado. Con las horquillas delanteras bajadas, empuja el coche varios metros hasta atraparlo y elevarlo del suelo para después arrojarlo con fuerza. Después, el conductor del tractor vuelve a embestir el vehículo en varias ocasiones.

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El cobrador salió ileso

A pesar de lo ocurrido, el agente de cobros no ha sufrido ningún daño al no encontrarse en el interior del coche cuando se produjeron los impactos. Y es que, tal y como han recogido desde el Diario de León, antes de comenzar el ataque contra el vehículo, el agricultor obligó al trabajador a bajarse de él. Además, el agente alegó que únicamente desarrollaba “labores propias de su trabajo” en la zona cuando se dirigió a entrevistarse con el agricultor.

🚨 Detenido un varón de 36 años por los graves daños causados a un vehículo de una empresa de gestión de cobros en El Burgo Ranero (León) pic.twitter.com/MoQb765PTc — Guardia Civil León (@guardiacivil_le) June 23, 2026

El trabajador afectado se desplazó hasta las dependencias de la Guardia Civil en Sahagún de Campos para interponer una denuncia por los hechos. Los agentes comenzaron las gestiones pertinentes y lograron identificar al responsable, a quien detuvieron poco después. Tanto el detenido como las diligencias y pruebas reunidas durante la investigación han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sahagún, plaza número 1.

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El agricultor, a disposición judicial

El Burgo Ranero es un municipio del sureste de la provincia de León, integrado en la comarca de Sahagún, una zona de gran carácter agrícola dedicada principalmente al cultivo de cereal. La presencia de maquinaria pesada como tractores con implementos frontales es habitual en las explotaciones de la zona, siendo este tipo de vehículos una herramienta con mucho potencial destructivo cuando se utilizan de forma inadecuada.

El detenido, cuya identidad no ha sido facilitada por la Guardia Civil, ha quedado ahora a disposición judicial por los presuntos daños causados al vehículo de la empresa de cobros. La instrucción del caso corresponde al juzgado de Sahagún, que deberá determinar la responsabilidad penal del agricultor y la cuantía que deberá pagar por los perjuicios ocasionados al trabajador de la agencia de cobros.

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