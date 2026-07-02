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Asociaciones de la Guardia Civil exigen la dimisión "con urgencia" de Mercedes González y el DAO por su imputación

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Asociaciones de la Guardia Civil han exigido este jueves la dimisión "con urgencia" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras la imputación de ambos en el 'caso Leire Díez' sobre una supuesta trama para perjudicar investigaciones judiciales.

En un comunicado, AUGC ha subrayado la "gravedad" de la imputación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha puesto el foco en las reuniones mantenidas por Mercedes González y Leire Díez, así como en las instrucciones a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil y no ser proactivos.

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"La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional", ha expuesto AUGC, que ha añadido que "no cabe un doble rasero" para la cúpula del Instituto Armado.

PERMANECER EN EL CARGO DAÑA A LA INSTITUCIÓN

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a mostrar su confianza en la directora de la Guardia Civil y el DAO tras la imputación del juez Pedraz. Pero para AUGC la permanencia en el cargo "es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la institución y la confianza de sus integrantes".

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Jucil también ha pedido la dimisión, incluyendo la del ministro Fernando Grande-Marlaska. "La permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución", ha señalado en un comunicado.

"Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada", ha añadido Jucil, que ha pedido a Mercedes González que deje el cargo de forma inmediata "por dignidad institucional".

En este sentido, la asociación ha contrapuesto la "ejemplaridad" de la UCO y de los guardias civiles que se juegan la vida en la calle con el "descrédito" de sus máximos responsables políticos. "Es la gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha", ha enfatizado.

SIEMPRE QUEDARÁ LA UCO

Otras organizaciones como AEGC han sido más cautas y han pedido que "se deje trabajar a la Justicia para esclarecer los hechos" objetos de investigación, empezando por la UCO, que tiene que hacer su labor "con total libertad". "Defendemos el derecho a la presunción de inocencia, pero la directora solo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil", ha dicho.

APROGC es otra de las organizaciones que han reaccionado a la imputación mostrando su "indignación" por ver a la Guardia Civil salpicada por unas circunstancias que ha calificado de "lamentables". "Siempre nos quedará la UCO; los ciudadanos pueden confiar en su Guardia Civil", ha indicado.

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