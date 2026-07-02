Aemet prevé más calor de lo normal y lluvias asociadas a tormentas durante este trimestre

Madrid, 2 jul (EFE).- El trimestre julio-agosto-septiembre será probablemente más cálido de lo normal en todo el país y, además, también podría ser más lluvioso de lo habitual por episodios asociados a tormentas, según la tendencia publicada este jueves por la Agencia de Meteorología (Aemet).

La probabilidad de que los próximos tres meses sean más cálidos de lo normal en todo el país se sitúa entre el 60 y el 70 por ciento, frente a solo un 10 por ciento de probabilidad de que el trimestre sea más frío de lo habitual.

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Esta tendencia -ha explicado Aemet en un post en la red social X- apunta a que predominarán los episodios de "calor intenso" frente a períodos más suaves durante julio, agosto y septiembre.

En cuanto a las precipitaciones, Aemet ve más probable que el trimestre sea más lluvioso de lo normal, con una probabilidad de entre el 40 y el 50 por ciento, frente a un 20 por ciento de que resulte más seco de lo habitual, salvo en el noroeste peninsular, donde no hay una tendencia clara.

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Estas lluvias estarían asociadas principalmente a episodios de tormentas. EFE