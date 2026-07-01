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Un fallo de la conductora, principal hipótesis del accidente de autocar en Lleida

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Lleida, 1 jul (EFE).- Una "pérdida de control" de la conductora del autocar accidentado este miércoles en Lleida, que llevaba poco tiempo trabajando en la compañía e iba acompañada por un segundo chófer, se baraja como una de las principales hipótesis del siniestro, que ha dejado heridas a 46 personas, cuatro de ellas en estado crítico.

En declaraciones a los medios, el jefe de la región de emergencias de Lleida de los Bomberos, Joan Josep Bellostas, ha advertido de que es "muy temprano" para determinar las causas del siniestro, pero los primeros indicios apuntan a que la conductora habría perdido el control del autocar, que ha acabado estrellándose contra la fachada de un edificio en la Rambla Ferran.

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La conductora, que no ha resultado herida pero ha sufrido un 'shock' emocional, había sido contratada recientemente por la empresa de transporte y, de hecho, en el autocar siniestrado iba acompañada de un segundo conductor, quien se encuentra entre los heridos más graves, ha explicado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

La Guardia Urbana de la localidad ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente y está analizando las grabaciones del momento del siniestro.

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El vehículo ha colisionado lateralmente contra la fachada del edificio de la Diputación de Lleida, situada en el número 11 de la Rambla Ferran, y no ha afectado a peatones.

En el autocar siniestrado, de la compañía Gamon y que cubría el trayecto Lleida-La Granja d’Escarp -con paradas en Alcarràs, Soses, Aitona, Seròs y Massalcoreig-, viajaban 55 pasajeros, parte de ellos temporeros que trabajan en la campaña de recogida de fruta.

A raíz del accidente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 46 personas, de la que cuatro se encuentran críticas, otras nueve en estado menos grave y 33 leves.

En concreto, 13 personas han sido trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova, algunos heridos han sido atendidos en el CUAP Prat de la Riba y el resto en el lugar del accidente, con la ayuda de personal del CAP de la Rambla Ferran.

Tras el siniestro, ocurrido a las 7:20 horas, Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del plan Procicat.

Los Bomberos de la Generalitat, que han movilizado una treintena de efectivos con 14 dotaciones, han asegurado el lugar del accidente para evitar riesgos, han ayudado a evacuar a los pasajeros del autocar y han dado apoyo a la labor de los servicios sanitarios. EFE

cll-rg/pll/ros

(Foto) (Vídeo)

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