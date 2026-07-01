Espana agencias

Tres muertos por asfixia durante los festejos por el triunfo de México en el Mundial

Guardar
Google icon

Ciudad de México, 1 jul (EFE).- Tres personas han muerto por asfixia durante los celebraciones en la capital mexicana por la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, informó este miércoles el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Los fallecidos son dos mujeres, de 48 años y 19 años, y un hombre de 44.

“Desde el Gobierno de Ciudad de México estamos en contacto con sus familiares para brindarles todo el apoyo y acompañamiento necesario”, señaló en redes sociales la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que una de las emergencias tuvo lugar en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, donde fueron localizadas dos personas inconscientes.

Al lugar del suceso acudió personal de atención de emergencias integradas por médicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno capitalina y policías, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladar a los pacientes a un hospital.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras recibir atención médica especializada y maniobras avanzadas de reanimación, se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años, ambos ya identificados por sus familiares.

Además, una mujer de 48 años fue hallada inconsciente sobre la calle Berna, también en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los facultativos le practicaron maniobras de reanimación y, posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde finalmente falleció.

Según el parte médico oficial, la causa de la muerte también fue asfixia.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas y aseguró que brindará el apoyo necesario durante estos momentos.

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, señaló Brugada.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo por 2-0 de la selección mexicana frente a Ecuador, resultado que permitió al equipo avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo que organizan México, Estados Unidos y Canadá. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Conde desmiente a Hacienda y aclara que hay una “incidencia” por la que aparece en la lista de morosos: “No se corresponde con la realidad”

La actriz y presentadora se encuentra en la lista de grandes deudores junto a Isabel Pantoja o Bertín Osborne

Patricia Conde desmiente a Hacienda y aclara que hay una “incidencia” por la que aparece en la lista de morosos: “No se corresponde con la realidad”

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

El mecanismo fue creado para canalizar recursos europeos de manera ágil hacia necesidades consideradas prioritarias

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

La Sala de lo Penal considera que las nuevas diligencias practicadas permiten vincular provisionalmente al eurodiputado con el canal investigado y aprecia indicios suficientes para asumir la investigación y abrir un procedimiento penal

El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

Europa envía 7.000 millones de euros de ayuda a Ucrania en una semana para reforzar su defensa ante Rusia

El Supremo abre una causa contra Alvise Pérez al apreciar indicios de que su canal de Telegram pudo incitar a desórdenes públicos agravados

Víctor de Aldama no se plantea devolver el dinero como pide Anticorrupción: “Es un cobro legal. Así lo ha dicho el Supremo”

La UDEF registra una oficina en Madrid del partido de ultraderecha Identidad y Democracia por el desvío de fondos europeos

La Segunda Guerra Mundial vive aún en Europa: 1 de cada 25 granos de arena de la playa de Normandía contiene metralla y los bosques de Noruega ‘respiraron’ humo tóxico

ECONOMÍA

Doce o catorce pagas: qué opción te ayuda más a ahorrar o invertir tu dinero

Doce o catorce pagas: qué opción te ayuda más a ahorrar o invertir tu dinero

España no despega en talento académico: solo el 10,6% de los estudiantes es de alto rendimiento, por debajo de la media de la OCDE y de países como Francia

Polémica en Reino Unido por el sueldo de Nigel Farage en una empresa de venta de oro: el impulsor del Brexit cobró 26.120 euros por hora como embajador

Lo que pides versus lo que te llega: uno de cada cinco españoles ha recibido productos falsificados al comprar online durante las rebajas

Almeida exigirá cinco años de empadronamiento para acceder a la vivienda pública en Madrid y la prohibirá para los “inquiokupas”

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 1 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, miércoles 1 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo y resumen: El invicto de México se mantiene con el 2-0 a Ecuador y continua su camino en el Mundial con otra fiesta local

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores