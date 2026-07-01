Tres detenidos acusados de retener más de tres meses a dos mujeres por una deuda por droga

Alicante, 1 jul (EFE).- Tres personas han sido detenidas por presuntamente haber retenido más de tres meses a una mujer de 47 años y a su tía, de 82, en una vivienda de Alcoy (Alicante) para saldar una deuda por droga, según han confirmado este miércoles a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La mujer de 47 años logró escapar de la casa la noche del 29 al 30 de junio y personarse en la Comisaría de la ciudad para solicitar auxilio y denunciar los hechos, lo que permitió la detención de dos varones, de 19 y 29 años (sobrino y tío), y de una joven, de 18.

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A los tres arrestados se les imputan los presuntos delitos de detención ilegal y usurpación de estado civil, ya que, al parecer, el joven de 19 años habría utilizado la cartilla de la octogenaria y la cuenta de la otra víctima para extraer dinero, cuya cantidad no ha trascendido.

Según la versión de la denunciante, la pareja de jóvenes le reclamaba dinero en relación a una deuda por consumo de drogas de hacía tiempo, por lo que se instaló en la vivienda de ambos para ir pagándola con la pensión de su tía, a quien llevó a ese inmueble.

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Las dos víctimas permanecieron en esa casa desde el pasado 18 de marzo y mes y medio más tarde acudió a vivir en ella el tío del joven. Posteriormente, el detenido de 19 años acusó a la mujer de haberle robado dinero y las dos víctimas fueron encerradas en una habitación sin poder salir.

En esa alcoba, la octogenaria, que precisaba de medicación, tenía que hacer sus necesidades en unas garrafas de agua vacías que su sobrina tuvo que recortarlas.

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Cuando los agentes se personaron en la vivienda encontraron a la anciana en un estado deplorable, al igual que su sobrina, quien habría recibido también en una ocasión una paliza por parte del joven. EFE