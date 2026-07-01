Saint-Supéry: "Me gusta ser 'El Principito', pero aspiro algún día a ser 'El Rey' "

Pedro Martín López

Madrid, 1 jul (EFE).- El malagueño Mario Saint-Supéry, jugador de los Gonzaga Bulldogs de la liga universitaria estadounidense (NCAA), es ya un habitual de la selección española con sólo 20 años. Quemando etapas a nivel formativo, su paso por la LEB Oro y la Liga Endesa ha impulsado la carrera de 'El Principito', apodo que un día le gustaría "cambiar" por el de 'El Rey' del baloncesto nacional.

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Saint-Supéry (Málaga, 2003) se centra en los dos próximos compromisos de la selección ante Dinamarca y Georgia, en la primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027. Todo ello sin perder de vista su objetivo personal de alcanzar algún día la NBA, y con el compromiso familiar de continuar con sus estudios de Gestión Deportiva en Gonzaga, tal y como cuenta a EFE en una entrevista este jueves en Madrid.

Pregunta (P): Llegan Dinamarca y Georgia en este final de primera fase de las ventanas de clasificación. ¿Cómo los afronta el equipo?

Respuesta (R): "Bueno, creo que con mucha ilusión y muchas ganas. Siempre es un orgullo poder venir a las ventanas al Mundial, como en este caso, o para el Eurobasket".

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P: El Mundial de Catar 2027. ¿Qué emociones se le despiertan?

R: "Aunque me repita, con mucha ilusión y mucha ambición. Es un objetivo y sería todo un honor y un orgullo ganar un puesto en el Mundial del año que viene. Para esto tenemos que ganar estos partidos y clasificar. Ahora toca Dinamarca y Georgia y el año que viene ya veremos, todavía queda mucho".

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P: Siempre hablamos de quemar etapas de poco a poco en un deportista. Usted fue internacional también con las categorías inferiores de España, pero todo se aceleró. Debutó con la absoluta en 2024 y en 2025 fue convocado para jugar el Eurobasket. ¿Cómo vivió aquello?

R: "Me llamaron un día mis agentes. Yo estaba en la Universidad. Me dicen nos ha llamado Sergio (Scariolo). Quiere contar contigo porque Lorenzo Brown no va a ir. Y ahí fue como 'guau', fue un momento como que no te lo crees, te quedas flipando. Pero al final, cuando llegas, estos chicos (el equipo español) te tratan súper bien desde el primer momento, ya que muchos han vivido lo que yo estoy viviendo ahora. Y ya, una vez entras a la pista, siempre a morir".

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P: España quedó eliminada en la primera fase de aquel Eurobasket 2025. Pese a que no salió como esperaban, ¿de qué se pudo nutrir a nivel personal de aquella experiencia?

R: "Creo que es una sensación agridulce lo que saqué de allí. Fue horrible el no pasar de un grupos. Es una sensación muy mala y obviamente duele, pero creo nos va a servir, no sólo a mí, a este nuevo ciclo, para aprender y coger experiencia".

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P: El exseleccionador Scariolo tienen un fuerte arraigo con Málaga. Supongo que le conocía desde hace tiempo. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Qué le pedía en la pista?

R: "Fue una experiencia muy chula. Obviamente cada entrenador tiene su estilo y tiene su forma de ver las cosas. Cada entrenador te pide algo diferente, pero él me dijo que confiase en mí y que jugase como yo sabía dentro del plan de partido y dentro del estilo en el que jugamos. Pero me dijo que confiara en mí y que fuese a morir, como siempre".

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P: ¿Y cómo es Chus Mateo? ¿Qué es lo que le demanda para el equipo?

R: "Cosas muy parecidas. Quiere que juguemos con ritmo, que seamos una selección alegre y que la gente disfrute viéndonos. Él nos dice que seamos nosotros y que estamos aquí por quiénes somos, no por imitar a otros. Entonces me pide que juegue como yo sé y que mantenga mi identidad en la cancha".

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P: Esta vez coincide con su amigo Hugo González, de los Boston Celtics. Se llevan enfrentando como rivales desde que eran bien pequeños. ¿Qué supone para dos chicos tan jóvenes el estar viviendo este sueño?

R: "Al final es algo más grande que el baloncesto. Somos dos amigos, dos chavales, que estamos viviendo muchísimas cosas muy pronto, también tengo que decir. Pero yo creo que es algo indescriptible, tan flipante... La verdad es que es un orgullo. Me siento súper orgulloso por todo lo que está haciendo Hugo y me lo paso genial aquí con él".

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P: Pese a su corta edad pasó por la LEB Oro y la Liga Endesa y la cantera del Unicaja. ¿Qué le ha dado cada experiencia con el Tizona en Burgos, con el Manresa y con el Unicaja?

R: "Creo que al final en cada ocasión se ha buscado la situación idónea para mí. El encontrar el mejor sitio para crecer como jugador mejorar cada día. El Tizona me ayudó a ganar confianza, porque tuve un año un poco un poco difícil e irregular en Málaga. Aquello me ayudó a ganar confianza y volver a sentirme jugador. A partir de ahí yo creo que todo fue para arriba. El Manresa fue otra experiencia súper positiva que me sirvió muchísimo. También este último año en Gonzaga me ha hecho adaptarme a un país y liga diferentes y me ha ayudado a crecer un montón".

P: Éste ha sido su año de novato en Gonzaga. ¿Cómo es el día a día de un jugador que a la vez es un estudiante universitario?

R: "La verdad que mi día a día es bastante monótono. Suelo hacer lo mismo casi todos los días, menos cuando viajamos. Me suelo levantar pronto y hago una sesión de tiro y una sesión de pesas. Después tengo que ir a clase un par de horas. Al salir entreno con el equipo y ya por la tarde vuelvo al pabellón a tirar, a estirar o a hacer algo y vuelta a clase".

P: Está cursando Sports Management (Gestión Deportiva). ¿El completar sus estudios es otro de sus objetivos?

R: "Mis padres siempre me dicen que no deje de estudiar. Al final creo que es algo muy importante. Siempre hay que tener un por si acaso. Sirve de mucho tener cultura y unos estudios que te pueden ayudar para muchas cosas. Obviamente mi sueño es jugar en la NBA, pero mi madre se quedaría contenta si termino la carrera".

P: A nivel deportivo, sufrieron una eliminación temprana, en la segunda ronda del torneo March Madness contra Texas. ¿Cómo vivió el torneo? ¿Es tan loco como cuentan?

R: "Allí es flipante. Todo lo hacen diez veces más grande que aquí. El tema mediático es impresionante. El March Madness es el evento televisado más seguido en todo el país después de la Superbowl. Es una locura. es verdad que fue un como con la selección, no? Una sensación agridulce. El hecho de estar allí es algo impresionante, pero perder pronto te deja con una sensación no tan buena".

P: Base, raza blanca y en formación en Gonzaga. ¿Cuántas veces le han hablado o comparado con la figura de John Stockton?

R: "Mi entrenador, el 'coach' Mark Few, lleva mucho tiempo en Gonzaga y es de la vieja escuela. Él me lo menciona mucho. Me dice cosas en las que me puedo fijar en él, me enseña algunos vídeos y algunos detalles que me pueden venir bien como jugador".

P: Desde hace tiempo en España vivimos el 'mal trago' de despedir a nuestros talentos formados aquí para que vayan a continuar su formación a Estados Unidos. En su caso, ¿qué le hizo decantarse por la NCAA?

R: "Cada uno tiene su opinión y decide qué pensar. Hay mucha gente que no sabe y solo se guía porque los NIL (derechos de imagen que permiten a los deportistas obtener ingresos) están revolucionando un poco la liga. Pero ahí los únicos que sabemos las razones somos los jugadores y nuestros entornos. En mi caso te diría que fue porque era una situación muy buena para mí. Mis agentes, mis padres y yo creímos que éste era el sitio perfecto, un lugar que me iba a ayudar a ser mejor y a crecer mucho".

P: La NCAA está tramitando normativas para restringir la participación de deportistas profesionales, con años ya de carrera, para que no puedan hacer el salto universitaria llegados a cierta edad. ¿Qué opinión tiene al respecto?

R: "Sí, creo que eso se va a limitar en algún momento. Hay muchos rumores pero creo que la NCAA está trabajando y lo regularán de alguna manera. Harán lo que vean que es más efectivo. Es verdad que están viniendo jugadores de más edad, pero eso también hace la liga universitaria más competitiva y atractiva para la gente. Al final todo el mundo solo mira el dinero, pero el nivel de competición es muchísimo más alto de lo que yo me esperaba".

P: El hecho de pasar de jugar con universitarios a profesionales, como es ahora en su caso, ¿cómo se lleva?

R: "Una cosa muy interesante es que en la NCAA los veteranos tienen 23, 24 o 25 años. Cuando estuve en España los veteranos tenían 35 o 40. Más allá de eso hay muchísima energía y ambición. Notas que todo el mundo tiene muchísimas ganas. Es un poco cambiar el chip. Hay que ser más inteligente y saber jugar de las dos formas. Solo es adaptarse".

P: Por su experiencia y formación. ¿Valoran mucho la riqueza táctica del jugador europeo en Estados Unidos?

R: "Diría que sí, y especialmente en mi posición, la de base. Creo que es muy importante, en este caso, para mi entrenador el tener a alguien en el que pueda confiar, ser su mano derecha".

P: Este año han salido elegidos en el 'Draft' de la NBA los españoles Aday Mara, Sergio De Larrea y Baba Miller. ¿En cuántos años se ve en la mejor liga del mundo?

R: "Yo siempre digo que cada uno tiene su propio camino y tiene su tiempo. Ya veremos. Igual es el año que viene, en dos, o en diez, pero obviamente el sueño está ahí. Es un objetivo que al final quiero y voy a cumplir".

P: El baloncesto cada vez es más global y cada vez son más los jugadores internacionales en la NBA. ¿Qué opinión cree que tienen en Estados Unidos sobre el baloncesto español?

R: Bueno, como dices, ya no solo España. Creo que Europa en general ha evolucionado mucho. Ahora tienen mucho más en cuenta al baloncesto europeo. No es que antes se lo tomasen a broma, pero ahora lo toman más en serio. Creo que hablando de España se hace muy buen trabajo. Al final competimos en todas las categorías, en todas las competiciones y eso es algo muy importante".

P: ¿Sus compañeros no alucinan cuando les cuenta que va a jugar con la selección absoluta de España?

R: "Bueno, no te voy a decir que lo menosprecian, pero ellos si no es Estados Unidos, es como que no es tan grande o increíble. Pero es verdad que el año pasado, cuando jugamos contra la Grecia de Giannis Antetokounmpo, lo vieron como 'guau', es algo serio".

P: Ahora todos le conocen como 'El Principito'. ¿Le gustaría algún día ser conocido como 'El Rey' del baloncesto español?

R: "Pues sí. Mira que me gusta ese apodo, pero algún día habrá que cambiarlo, ¿no?". EFE

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