Plantilla de ICEX se moviliza ante el bloqueo de la negociación para mejorar condiciones

Madrid, 1 jul (EFE).- La plantilla de ICEX España Exportación e Inversiones inicia mañana una serie de movilizaciones ante "el bloqueo de la negociación colectiva", necesaria para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales aprobada recientemente para el personal de la Administración General del Estado.

Así lo explica en un comunicado este miércoles el comité de empresa de esta entidad, que denuncia la ausencia de una negociación efectiva y la falta de interlocución por parte de la dirección de la entidad, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

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Los trabajadores de ICEX, reunidos en asamblea, han acordado impulsar distintas acciones de protesta, entre ellas la convocatoria de paros parciales, unas movilizaciones que comenzarán este jueves, 2 de julio, coincidiendo con la celebración del Foro ICEX 2026.

El objetivo es visibilizar la realidad laboral que atraviesa esta entidad, que "pretende proyectar una imagen de modernidad y competitividad mientras niega sistemáticamente a su plantilla cualquier mejora de sus condiciones laborales", indican las mismas fuentes.

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A su juicio, es "difícilmente comprensible" que la entidad defienda públicamente estos principios mientras mantiene cerrada cualquier vía de interlocución con la representación de su propia plantilla".

Ante esta situación, el comité de empresa ha solicitado el amparo del vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, a quienes ha enviado una carta en la que explican sus principales reivindicaciones laborales.

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Entre ellas, la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas y la negociación de una bolsa de horas destinada a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Fuentes de la dirección de ICEX han reconocido a EFE que "comparten plenamente el objetivo de la jornada de 35 horas" y que "están trabajando para aplicarlo cuanto antes a su plantilla", aunque recuerdan que esta entidad "tiene un convenio propio que regula la jornada y el horario, por lo que la aplicación no puede ser automática".

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"Es en el marco de esa regulación propia donde debe concretarse cómo se aplica la jornada de 35 horas y para eso hace falta un acuerdo con los representantes de los trabajadores", añaden.

Las mismas fuentes insisten en que ya han planteado "una propuesta concreta al comité, que recoge ese espíritu de las 35 horas", por lo que confían en que se pueda alcanzar un acuerdo "a la mayor brevedad". "Estamos en negociación y con voluntad de acuerdo", concluyen. EFE

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